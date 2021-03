Siete incongruencias juegan en contra de la denuncia de Patty

Fuente: Página Siete / La Paz

La exdiputada Lidia Patty, principal denunciante del caso “golpe de Estado”, suma al menos siete contradicciones en acciones y declaraciones, las cuales, según analistas políticos, juegan en contra de su demanda.

Patty fue cuestionada por aprobar la prórroga de mandato de Jeanine Añez como presidenta transitoria en enero de 2020, además fue criticada por cobrar el sueldo de legisladora durante la etapa en que regía un gobierno al que considera de “facto”.

A esas acciones se suman al menos cinco declaraciones que hizo en diferentes medios de comunicación, que contradicen su postura respecto a su denuncia.

El 3 de septiembre de 2020, en La Barricada de Radio Deseo, la exlegisladora manifestó: “Yo veo que Jeanine Añez está manejada más por varones, no está ella gobernando. Lindo sería que ella gobierne, que haga sus decisiones, creo que hubiera sido de diferente manera ahora podíamos estar”.

El 17 de noviembre de 2020, en el programa Encontrados, Patty señaló: “El día domingo renunció nuestro presidente Evo, nosotros nos hemos sorprendido (…). El domingo a medianoche nos dicen algunos ministros y exviceministros, que estaban en ese momento, nos llamaban, que tenemos que renunciar todos, suplentes y titulares. No podemos estar, no podemos traicionar a nuestro hermano presidente Evo (decían)”.

En diciembre de 2020 en el programa No mentirás de PAT, la exdiputada sostuvo: “Temporalmente tenía que tomar Jeanine Añez la presidencia, pero no ha sido así. Después que nosotros, nuestra presidenta del Senado y nuestro presidente de Diputados les han obligado para que renuncien (…) y por eso en ese momento había vacío de poder”.

El 4 de diciembre de 2020, en el programa No mentirás se consulta a Patty si solicitó la aprehensión preventiva de Luis Fernando Camacho en el marco de la demanda que interpuso. Ella responde “No, eso lo verá la justicia”. No obstante, ante la insistencia de la periodista, Patty responde: “Sí, eso es lo que nosotros hemos, como ya ha sido admitido penalmente, tiene que ser, porque esto es de terrorismo y sedición, cuando es terrorismo y sedición tiene que actuar el fiscal inmediatamente, eso es lo que harán los fiscales, tienen que actuar en este momento, eso es lo que yo he planteado y tienen que hacer”.

El 18 de marzo, en el programa Buena Noche de Opinión habló sobre la ampliación de su denuncia contra Añez y dijo: “Se amplió hacia Jeanine Añez y sus colaboradores, porque nuevamente estaban articulando desestabilizar a nuestro país, según mensajes que estaban empezando a hablar”. Sin embargo, la denuncia contra Añez es por las acciones que realizó antes de asumir como presidenta.

Para el analista Paul Coca, ante la sociedad las contradicciones de Patty generan un “harakiri” en contra de su propia denuncia.

“Ella es otra viva evidencia de que no hubo esa figura de golpe de Estado ni un gobierno de facto. Son contradicciones que están generando una crítica social, pero no está afectando en nada la denuncia en el plano jurídico, porque la balanza está inclinada de investigar, de sancionar, de presionar a los opositores”, manifestó Coca.

El constitucionalista Williams Bascopé expresó: “Ella no ha podido sostener ni justificar cómo aprobó la ley de ampliación de mandato de Añez si creía que era un gobierno de facto. Si era consecuente con su discurso, no podía estar como diputada y menos cobrando un salario. Amplía su denuncia sin saber qué está ampliando y se presta a ser utilizada menoscabando la dignidad de las mujeres y más de las mujeres indígenas. Se las utiliza como bandera, como escudo y detrás de ella, de la manera más cobarde, se oculta la cúpula de poder del MAS”.

La exdiputada Patty en una anterior entrevista con Página Siete señaló que decidió aprobar la ampliación del mandato de Añez para pacificar el país. “El pueblo estaba muriendo, se coartaban sus derechos, teníamos que pacificar al pueblo boliviano. Yo no solita lo he hecho (no aprobé sola la ampliación de mandato), son 130 diputados. Eso lo hemos hecho por pacificación (…) volvimos a la democracia, gracias a los parlamentarios, aunque nos juzguen”, expresó.

Consultada sobre el porqué no renunció, señaló que fue para no dejar al país en manos del gobierno de derecha. “La derecha quería manejar a su gusto todo”, expresó.

Aseguró que ella “no es manejada por nadie”. “Dicen ‘no sabe leer, se lo ha redactado, sólo ha firmado’. Los abogados redactan pero yo reviso y tiene que ser acorde a lo que pido”, manifestó.

La denuncia del caso Golpe de Estado

La exdiputada Lidia Patty interpuso la demanda por el caso “golpe de Estado” el 27 de noviembre de 2020. En su denuncia acusó a Luis Fernando Camacho, a su padre José Luis Camacho, al excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman y el excomandante de la Policía Yuri Calderón de “conspiración y desestabilización” del gobierno de Evo Morales en 2019.

Luego de las elecciones subnacionales, en marzo de 2021 solicitó la ampliación de su denuncia contra la expresidenta Jeanine Añez y cinco de sus exministros.

