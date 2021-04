Mientras se avanza con la distribución y aplicación del nuevo lote de 200.000 dosis Sputnik V, el Gobierno continúa con las negociaciones para lograr la dotación de vacunas Pfizer, que son gestionadas mediante el mecanismo COVAX, para reforzar el plan nacional de inmunización contra el COVID-19.

«Teníamos una dificultad con las garantías que nos piden, esperamos que ya se haya solucionado, estamos en una coordinación entre varias instituciones. El fabricante aún no nos ha confirmado cuándo nos podría mandar estas 92.000 dosis pero esperamos que sea hasta finales de abril y principios de mayo», explicó este miércoles el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, en una entrevista con La Razón Radio.

La dificultad de estas vacunas es la exigente cadena de frío que debe ser de unos 60 grados bajo cero. «Se tiene que hacer un análisis de dónde serían depositadas estas vacunas, cómo se las estaría implementado, etcétera. No es un lote muy grande pero esperamos recibirlo muy pronto».

En cuanto a las vacunas AstraZeneca que debía otorgar COVAX, la entrega para el país sufre demoras debido a las restricciones que enfrenta el laboratorio fabricante.

«El mecanismo COVAX se encuentra realmente paralizado a causa que tiene (el Instituto) Serum (de la India) de poder exportar. Éramos varios los países a los que nos habían comprometido dosis de vacunas, todos los que estábamos en la primera ola de vacunación, y se nos ha hecho entregas de ciertas cantidades pero no el total, esto debido a que Serum aún no puede exportar mientras no se termine de vacunar a la población de la India, eso ha complicado mucho, COVAX es una excelente iniciativa pero si no tiene vacunas es difícil que funcione».

Hasta la fecha COVAX realizó la entrega al país de un lote de 228.000 vacunas AstraZeneca, que ya son aplicadas en las diferentes regiones y que fueron aprovechadas para llevarlas hasta regiones fronterizas y rurales, dada la facilidad de su cadena de frío. En tanto, el Gobierno realiza otras negociaciones para acelerar la vacunación.

«Estamos en negociaciones tanto con Sinovac, con Butantan de Brasil que está produciendo Sinovac; con CanSino, que se está envasando en México; con un laboratorio que es Biolife que está buscando la patente (…) , que de lograrlo estaría produciendo vacunas Johnson y Johnson y ahí Bolivia estaría prioritario. Estamos viendo también la posibilidad de compra, no solo se nos otorgue las vacunas de manera subvencionada, sino de una posible compra que se pueda realizar mediante COVAX pero eso sería recién para fin de año».

La vacuna producida en Cuba, la Soberana II, es también otra de las opciones que maneja el Gobierno, para lo cual se aguarda los estudios de la fase 3. “Como ven tenemos un portafolio grande de negociaciones y de vacunas que ya fueron contratadas, la verdad que Bolivia está bastante bien en cuanto a cantidad de dosis recibidas en porcentaje de su población, hacíamos un análisis de que si se pondrían todas las primeras dosis, que en este momento son 699.000 que han ingresado a nuestro país, estaríamos en el quinto lugar de países de América del Sur con mayor cantidad de vacunación como porcentaje de su población». (21/04/2021)