“La salud me está un poquito traicionando”, afirma David Santalla

Fuente: La Patria

“La salud me está un poquito traicionando”, manifestó David Santalla al sufrir decaimiento en su salud, por lo que fue internado en una institución de salud, el actor y comediante informó sobre su estado mediante una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook.

En el video Santalla indicó que permanecerá en la clínica para estabilizar sus niveles de glóbulos blancos y posteriormente ingresará a sesiones de quimioterapia.

“Estoy internado (para recibir) un tratamiento y no se preocupen yo tengo como nueve, diez vidas, pero en este caso era necesaria la internación porque hay que combatir los males con medidas acertadas” explicó el actor.

Santalla a momento de mantener buen humor y pese a las dificultades de salud que sobrelleva, deja en claro que tiene mucho que producir porque “quiere mucho” a su público.

“Voy a vencer, voy a vencer esto porque quiero vivir más años para darles a ustedes todo lo que yo produzco porque queda mucho por producir. Me molesta que haya esta enfermedad, pero no me va a parar. Yo voy a seguir. Quiero mucho a mi público”, expresó David Santalla.

En tanto, la esposa de Santalla, Sandra Saavedra Urizar indicó que tras “peregrinar” por varios hospitales públicos un médico lo atiende, aseverando que “el tratamiento hay que hacerlo ya”. Asimismo, venderán todos los artículos del actor, muñecos, revistas de edición limitada, posiblemente los libros que escribió durante la cuarentena.

“Necesitamos pagar el tratamiento de mi esposo. Lo que queremos es seguir trabajando y vender todo este material”, subrayó Saavedra.

Con lágrimas en los ojos, Saavedra explicó que no tiene lujos, pero hará todo por pagar por el tratamiento de Santalla, para que su salud se mantenga estable, pidiendo el apoyo de la ciudadanía boliviana.

Sandra Saavedra y David Santalla / Captura RR.SS.

“Estoy dispuesta a vender… nosotros no tenemos lujos, pero tenemos una mesa con sillas, un refrigerador, algunos estantes, una cocina que lo voy a vender para poder pagar todos los gastos de David. Yo no quiero una ayuda sin darles nada”, dijo la esposa de Santalla.

Saavedra informó también que este fin de semana estará en la feria de la Alasita, donde venderá libros, DVDs, muñecos y otras obras “que plasman la trayectoria del actor”, reportó el diario Los Tiempos.

El puesto de venta en esa feria, está ubicado en el sector Unión Artesanal y para coordinar cualquier compra, la población puede comunicarse con Saavedra al número 71363688.