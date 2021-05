Todo lo que debes saber de Loki, la esperada serie de Disney +

Loki, es la tercera entrega de la serieverso que Marvel está planteando



Ya tenemos en cuenta que Loki, la nueva serie de Disney + está a la vuelta de la esquina y antes de qué comience es justo y necesario saber todos los detalles.

Loki, es la tercera entrega de la serieverso que Marvel está planteando en la plataforma streaming de Disney y esta sigue las andanzas del villano más querido por todos, Loki, el Dios de las travesuras. El actor británico Tom Hiddleston, regresa una vez más para dar vida al personaje; la última vez que lo vimos fue en Vengadores – Endgame, específicamente cuando los héroes más poderosos del planeta viajan en el tiempo.

Viajes en el tiempo, TVA (una especie de corporación que controla las realidades espacio-tiempo), huidas en Endgame. El último tráiler publicado ha confirmado el tono que seguirá la ficción. En palabras del propio Kevin Feige, se trata de un thriller criminal en el que podremos disfrutar a fondo del Dios del Engaño. El adelanto ha respondido varias incógnitas que llevaban tiempo rondando por nuestras cabezas, pero abre muchas tramas.

¿De qué va?

La primera sinopsis que conocimos ya nos dejaba buen sabor de boca. Y es que, allá donde esté Hiddleston y su Loki es sinónimo de entretenimiento.

En ‘Loki’ de Marvel Studios, el voluble villano Loki (Tom Hiddleston) retoma su papel de Dios de las Travesuras en una nueva serie que transcurre tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame.

La trama de esta nueva serie transcurre después de los acontecimientos de Endgame, en la que Loki es asesinado por Thanos (Josh Brolin) a escasos minutos del comienzo de la misma. El primer tráiler confirmó que el Dios del engaño escapa a una nueva línea temporal, lo que provocará que sea perseguido por la AVT (Agencia de Variación Temporal). Más que atraparlo, la AVT quiere que les ayude a arreglar el caos que él mismo ha causado al usar el Teseracto.

Este artefacto le ha dotado de un gran poder, por lo que, como dice el propio Loki, Thor y Heimdall deben estar preparados.

Un Loki con problemas de identidad

El ‘showrunner’ Michael Waldron desveló que el viaje del villano en la serie va a estar regido por su trayectoria a lo largo de la última década en el UCM. «Creo que está luchando con su identidad, con quién es y quién quiere ser. Me atraen los personajes que luchan por el control. Vemos que, durante los diez primeros años de películas, Loki no tiene control sobre partes fundamentales de su vida. Fue adoptado y todo eso se manifiesta a través de la ira y el rencor hacia su familia».

Debido a su nueva línea temporal, veremos a un Loki que no ha pasado por todo lo que vivió en Thor: El mundo oscuro y su secuela, Ragnarok, por lo que le queda un largo camino de autodescubrimiento. Ya lo explicó el propio Hiddleston en la Comic Con de 2019. «Sigue siendo ese tipo, y casi lo último que le pasó es que Hulk (Mark Ruffalo) lo aplastó, así que hay mucha evolución psicológica que aún no ha sucedido. Es una de las oportunidades más excitantes y creativas que he encontrado. Es un nuevo desafío, y no puedo esperar para empezar».

La segunda temporada podría estar en camino

En una entrevista con Clark Gregg, protagonista de Agents of S.H.I.E.L.D., parece que el actor contó algo más de la cuenta al declarar que Hiddleston está trabajando en 10 o 12 episodios cuando se ha confirmado que la temporada se compone de 6.

«Creo que ABC hizo un gran trabajo al intentar adaptarse a nosotros mientras nosotros nos adaptábamos a ellos. Mentiría si no dijese que sería interesante comenzar el experimento de nuevo, hacer 10 o 12 episodios como Tom Hiddleston me ha contado que están haciendo con ‘Loki’ y con el presupuesto y equipo de producción del Universo Cinematográfico de Marvel» Sus palabras llevaron a muchos a pensar que Disney ya estaba desarrollando la continuación.

¿Cuándo podrá verse?

Loki ha sido otra de las producciones afectadas por la pandemia. Aunque en un principio iba a estar lista para comienzos de 2021, Disney+ ha movido su lanzamiento al 9 de junio de 2021. Desde esa fecha, habrá un episodio nuevo cada miércoles