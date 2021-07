Gobierno sospecha que Kaliman está en Bolivia, aunque espera informe de países vecinos

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó este jueves que se sospecha que el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, se encuentra en territorio nacional, aunque también se indaga en otros países si es que ha salido de Bolivia.

“No tenemos ningún reporte oficial de que hubiera salido del país el señor Kaliman, si ha abandonado nuestro territorio nacional no lo ha realizado por puntos fronterizos autorizados, sin embargo de acuerdo a esta información sospechamos que aún se encuentra en territorio nacional, sin embargo esperaremos informe de otros países para ver si habría arribado a un país extranjero”, dijo Del Castillo.

Kaliman cuenta con dos órdenes de aprehensión, una a denuncia de un abogado por incumplimiento de deberes por tardar en 2019 para sacar a las Fuerzas Armadas a resguardar las ciudades tras la renuncia de Evo Morales, mientras que la segunda es por el caso denominado “golpe de Estado”.

El excomandante tenía detención domiciliaria, pero el mismo no se encuentra habido por la Policía.

Del Castillo aclaro que no existía requerimiento de la justicia ni la Fiscalía para que haya custodia policial de Kaliman. Reveló que la última referencia que se tiene del militar es de febrero 2021 y que el mismo estaba en territorio nacional.

“La única información que tenemos oficialmente que el señor Kalimán habría cambiado de domicilio antes de que se hubiera emitido la orden de aprehensión en contra de este sujeto. No existe un informe oficial de Migración de nuestro país, con el cual demuestre que hubiera salido de nuestro país por punto autorizado. Formalmente el aún se encuentra en el país, sin embargo no sabemos si hubiera salido por algún punto no autorizado”, detalló.

Indicó que ayer miércoles se realizaron allanamientos en los domicilios de Kaliman y no pudo ser encontrado. Aseguró que la Policía “va a realizar todos y cada uno de los esfuerzos para cumplir lo que determina la justicia boliviana”.

De acuerdo con las declaraciones de militares en el caso “golpe”, Kaliman es apuntado como el que ordenó emitir el comunicado del 10 de noviembre en que se sugería la renuncia de Evo Morales. Según el general Jorge Terceros, incluso Kaliman sabía con antelación que el entonces mandatario dimitiría al cargo.

Lea también: García, exministros y Terceros se acusan y contradicen en 12 acciones de las FFAA