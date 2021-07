Lima, Richter y Arce admitieron que el gobierno de Jeanine Añez fue constitucional

La administración de la otrora mandataria era constitucional o al menos no era “de facto” para Iván Lima, ahora ministro de Justicia; Jorge Richter, ahora vocero presidencial y Luis Arce, ahora presidente de Bolivia.

Aún no eran funcionarios públicos pero sus lecturas del gobierno de Jeanine Añez tenían otro contenido, una versión diferente al que presentan ahora. La administración de la otrora mandataria era constitucional o al menos no era “de facto” para Iván Lima, ahora ministro de Justicia; Jorge Richter, ahora vocero presidencial y Luis Arce, ahora presidente de Bolivia.

En diciembre de 2019, Richter consideró en diciembre de 2019 “legal” la designación de Añez porque “se basa en el principio de la sucesión constitucional y en el principio de continuidad, donde los actos del Ejecutivo no pueden tener pausas y el Estado tiene que seguir funcionando”. La entrevista fue realizada por el periodista Héctor Uriarte.

El otrora analista político aclaró que después que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “El contexto de la entrevista dice que en Bolivia hubo una ruptura de Estado y hace un análisis sociológico de lo que era el momento» explicó hace tres meses a Unitel cuando fue consultado sobre el tema.

«Se puede intentar deformar algunos elementos, pero en los hechos reales existen, como lo ha señalado el presidente Luis Arce de forma reiterada, todas las caracterizaciones que desde la Ciencia Política y la política técnicamente muestran que en Bolivia hubo un golpe», insistió el vocero.

El tema cobra actualidad porque ahora el gobierno de Luis Arce intenta catapultar la narrativa de que en noviembre de 2019 hubo un “golpe de Estado” en Bolivia en contra de Evo Morales que lo obligó a renunciar a su cargo y huir con destino a México y posteriormente a Argentina.

No obstante, la relación de hechos señalan que Morales afrontó una protesta ciudadana por el fraude electoral de octubre de 2019 y que derivó en la renuncia del Jefe de Estado.

En enero de 2020, Iván Lima, habló de la “necesidad de ampliar el mandato solamente por el tiempo estrictamente necesario para volver a los plazos que señala la Constitución”. Entonces, Añez no era la presidenta “golpista” o la “usurpadora” como se la tilda desde el MAS.

Como Richter, el ahora ministro de Justicia explicó lo que quiso decir entonces: “Esa opinión es un análisis jurídico de variables políticas e institucionales; el contexto de tiempo y la política de persecución contra quienes pensábamos diferente por parte de los exministros Murillo y Lizárraga obligaban a utilizar un lenguaje en condicional para denunciar a la presidenta de facto Añez” dijo a Página Siete.

En mayo de 2020, Luis Arce Catacora en su condición de candidato presidencial del MAS definió el mandato de Añez como “transitoria constitucional” en una entrevista televisiva. Ahora no para de hablar de “golpe de Estado”.

Como sus antecesores, también salió a explicar sus dichos. “Yo no soy abogado ni constitucionalista, soy economista (…) Hay que reconocer que uno no es todólogo, puedo cometer errores. No tengo problemas en reconocer que podemos equivocarnos al dar opiniones, uno puede caer en errores en temas que no son parte de la formación que uno tiene”, dijo en una rueda de prensa en marzo de este año.

El gobierno de Arce a través de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, inició un proceso contra los presuntos autores del llamado “golpe de Estado” y hasta ahora hay siete exjefes altos militares están en la cárcel, también la expresidenta Añez, dos de sus exministros y un viceministro.

Además hay más de 50 personas procesadas. La pasada semana, el gobierno de Arce reforzó la teoría del golpe con una carta de agradecimiento que habría enviado en noviembre de 2019 el entonces comandante de la Fuerza Aérea boliviana, Gonzalo Terceros, al entonces embajador argentino Normando Álvarez por el envío de “municiones letales”.

La denuncia con ribetes de escándalo fue asimilado como verdadera por el gobierno de Alberto Fernández, quien pidió disculpas por el supuesto envío pese a que su antecesor negó el extremo. Hoy en Argentina denunciaron a Mauricio Macri y a sus colaboradores por el supuesto contrabando de armas y municiones.