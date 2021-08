Obligados a desnudarse para hallar celulares y billeteras hurtados a dirigentes del MAS

Fuente: paginasiete.bo

Durante la concentración del Movimiento al Socialismo (MAS) en el municipio de Warnes (Santa Cruz) dirigentes y autoridades de ese partido sufrieron la sustracción de celulares y billeteras. Entre los afectados estaba el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a quien le hurtaron su billetera. Asistentes a ese encuentro denunciaron que les obligaron a desnudarse para dar con los objetos hurtados.

Según el reporte de medios locales, el alcalde del Warnes, Carlos Montaño, confirmó el hecho. Además pidió disculpas por lo acontecido durante la inauguración de un coliseo en su región, el pasado sábado.

“Se perdieron muchos celulares, incluso el mío, creo que se perdieron seis celulares, billeteras también se perdieron, pero esto es así, lamentablemente, cuando hay mucha gente no sabemos quién saca. (…) Me llamaron, me llegaron mensajes, pidiendo que haga control con los gendarmes, con los guardias. Incluso de Andrónico, de su guardaespaldas, igual se ha perdido su billetera y su teléfono”, detalló Montaño.

Sin embargo, hace unos minutos, la Cámara de Senadores emitió un comunicado de un párrafo en el que asegura que ni Rodríguez ni el personal que lo acompañó el pasado sábado sufrió ninguna pérdida o robo de sus objetos personales en Warnes.