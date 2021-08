¿Qué es la triquinosis? La enfermedad que sufre el hermano de la tiktoker Albertina

Fuente: Unitel

La tiktoker Albertina Sacaca tuvo que hacer una pausa a sus videos creativos en redes sociales por un complicado momento que vive ella y su familia por la enfermedad de su hermano, que padece triquinosis.

¿Qué es este problema de salud? La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una «enfermedad parasitaria que es producida por gusanos nematodos del género Trichinella», un parásito que se encuentra en la carne de animales domésticos como cerdo, jabalí, perros, gatos, ratas, caballos y animales salvajes como zorros, hienas, lobos, osos y otros.

Las personas pueden contraer la triquinosis al consumir carne cruda infestada por las larvas de la Trichinella, en su mayoría por la carne de cerdo. No hay la transmisión de persona a persona, pero puede ocasionarlo una pequeña degustación de una carne poco cocida.

El periodo de incubación de este parasito puede varias de entre 5 y 45 días, aunque por lo general los síntomas aparecen entre los 8 y 15 días después del consumo de carne infestada.

Los primeros síntomas en el ser humano pueden ser la diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, esta sería la fase inicial con problemas intestinales.

La segunda fase es la muscular, cuando las larvas pasan a los tejidos musculares que pueden causar malestar, edema facial o en los párpados, conjuntivitis, escalofríos por fiebre, dolor muscular y picor en el cuerpo.

Para prevenir la enfermedad se puede realizar algunas acciones como la congelación de la carne, cocinarla a una temperatura que lleguen a los 71ºC y por un tiempo suficiente, limpieza cuchillos y picadoras de carne, mantener los lugares usados para la alimentación libres de ratas, entre otras.

La enfermedad puede ser tratada con medicamentos parasitarios durante su fase intestinal, pero «no hay tratamiento eficaz una vez las larvas han invadido los músculos», señala la OMS.

Albertina necesita ayuda

La tiktoker contó que su hermano mayor tiene problemas neurológicos, que cada vez responde menos a los tratamientos. «Toma nueve tabletas por día, pero hay veces que le han dado más, lo malo es que no tiene mejora, creo que cada vez empeora más, le han realizado estudios de su cuerpo y dicen que no tiene nada, no sabemos porque le dan las convulsiones, muchas veces las convulsiones son completas y hasta pierde el conocimiento”, cuenta Albertina entre lágrimas.

La joven pidió ayuda para que le recomienden algún especialista o le den consejos de alguien que pasó por algo similar, dejó su número (74434966) para que puedan ayudarla con consejos o económicamente para los gastos médicos que son muy altos.