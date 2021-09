Baldivieso sobre Farías: «No sé hasta cuándo ganará lo que percibe, mintiendo»

Fuente: paginasiete.bo

APG / La Paz

“Prácticamente es una derrota, lo que Bolivia necesitaba era la victoria para seguir soñando en Catar. Lo primero que tiene que pasar es que se pronuncie la dirigencia de la Federación (Boliviana de Fútbol), para que (César) Farías deje la Selección, yo no sé hasta cuándo ganará lo que percibe y sin resultados, mintiendo al país sin ningún cambio en el seleccionado nacional”, expresó Julio César Baldivieso.

Ayer, la Verde empató 1-1 con Colombia y el exjugador de la Verde lamentó que el combinado nacional «no está mostrando nada»: “Vi a algunos jugadores con un rendimiento bajo que no estaban en su tarde, son cosas que te dejan un sabor agridulce. No sé qué pasará con la Selección… no hay futuro… se gasta mucho dinero para que no haya cambio, este señor (Farías) hace lo que quiere en un país que no es suyo”.