Creemos acusa a cuatro diputados exaliados de pactar con el MAS el juicio a Añez

El jefe de la bancada de Creemos, Erwin Bazán, denunció que los diputados Tito Caero, Omar Rueda, Runny Callaú y Sandra Paz, que fueron sus aliados y pertenecen a la facción de UCS, accedieron a pactos con el MAS para aprobar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez.

«La comisión de Justicia Plural aprobó el juicio de responsabilidades contra Añez, Tito Caero participó de esa comisión y aprobó el juicio de responsabilidades. Tal negación es en vano, las pruebas son contundentes. Omar Rueda, es muy clara su situación, está en contubernio con el MAS. Es incomodo decirlo, en lo personal no me gusta hablar para nadie. Lo hago porque mi responsabilidad como jefe de bancada me exige decirlas las cosas claras…», manifestó, en contacto con Asuntos Centrales.

El legislador también acusó a Rueda de viabilizar los procesos contra diputados de Creemos en la Comision de Ética. «La realidad con los diputados Sandra Paz y Omar Rueda es la que ya hemos manifestado. Ellos se desmarcaron de la línea de Creemos, negociaron con el MAS, por eso Omar Rueda está en la Comisión de Ética y le está dando vía libre a todos los procesos en la Comision de ética, que son contra diputados de Creemos», lamentó.

Consultado si siguen formando parte de Creemos, respondió: «Orgánicamente ya no son parte de Creemos, hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo Electoral por tránsfugio, entendemos que el TSE estuvo en otras tareas, seguramente en algún momento lo resolverá. Lo esencial es que estamos frente a un juicio de responsabilidades en la que apoyarán al MAS», dijo.

Sobre los ofrecimientos a los diputados señalados, Bazán estima que se venderán hasta por menos y alertó que está corriendo dinero. «El MAS va a hacer correr plata, sé que también ofrecerá comodidades, comités, movilidades. Hay gente con una conciencia muy insípida que se va a vender hasta por menos, pero sé qué hará los intentos», aseguró.