Los investigadores creen que el actor Michael Williams murió por una sobredosis: qué hallaron en su apartamento

Los peritos buscan determinar que causó la muerte de la estrella, mientras se espera la autopsia del su cuerpo

El actor Michael K. Williams en una imagen de archivo. EFE/Etienne Laurent





El actor de “The Wire”, Michael K. Williams, fue encontrado muerto ayer por la tarde en su apartamento de Brooklyn, Nueva York.

Los peritos hallaron drogas en el lugar, lo que sugiere una posible sobredosis fatal. En la mesa de la cocina se encontró heroína y supuestamente se descubrió un cóctel de drogas en otra parte del apartamento.

Una fuente policial le dijo al diario The New York Post: ‘No se indica ningún juego sucio. No hubo entrada forzada y el apartamento estaba en orden ‘.

El teniente John Grimpel, portavoz de la policía de Nueva York, dijo que Williams fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn después de una llamada telefónica de emergencia a las 14.00 hora local. El actor fue oficialmente declarado muerto a las 14:12 pm, reportaron medios locales.

Michael K. Williams

HBO

ADICCIÓN A LAS DROGAS

Williams siempre fue abierto sobre sus luchas con la adicción a las drogas. Desde los 19 años, entraba y salía de las clínicas para buscar tratamiento, contó el medio Daily Mail en su nota.

Durante sus años de filmación de la serie The Wire, Williams recayó.

En 2005, ingresó a una iglesia en Nueva Jersey en busca de ayuda con su problema. “Cuando entré por esas puertas, estaba destrozado”. “Esto fue, yo diría, alrededor de la… tercera temporada de The Wire”, dijo Williams a National Public Radio en 2016.

En otra entrevista radial también realizada en 2016, contó que se drogaba con cualquier cosa que pudiera introducir en una jeringa. “Estoy muy agradecido y me siento afortunado de estar hoy acá, ser un hombre para mi familia… estar en este punto en mi carrera y con esta plataforma, estoy muy agradecido”. “Todavía soy un trabajo en progreso”.

“Estaba drogado. … Estaba en peligro de destruir todo por lo que había trabajado tan duro”, afirmó.

Williams luchó por mantenerse sobrio durante los años restantes que filmó el programa. Recordó haber conocido a Obama mientras estaba drogado con cocaína en un mitin de campaña en la época en que el programa terminó en 2008.

“Oír mi nombre salir de su boca me despertó”, recordó Williams en una entrevista con The New York Times. “Me di cuenta de que mi trabajo podía marcar la diferencia”.

UN ÚLTIMO ADIÓS

Muchos actores se volcaron a las redes sociales luego de conocerse la noticia para despedir a Williams.

Uno de sus compañeros en The Wire, Wendell Pierce, compartió un emotivo tributo a Twitter, con una cadena de mensajes escribiendo: “La profundidad de mi amor por este hermano, solo puede ser igualada por la profundidad de mi dolor al saber de su pérdida”. “Un hombre inmensamente talentoso con la capacidad de dar voz a la condición humana retratando las vidas de aquellos cuya humanidad rara vez se eleva hasta que canta su verdad”.

“Si no lo sabe, será mejor que pregunte a alguien. Su nombre era Michael K. Williams. Él compartió conmigo sus miedos secretos y luego dio un paso hacia su actuación con verdadero coraje, actuando frente al miedo, no en ausencia de él. Me tomó años aprender lo que Michael tenía en abundancia”.

Por su parte, Jeffrey Dean Morgan, conocido por la serie ‘The Walking Dead’, expresó: “Maldita sea. Perdimos a uno de nuestros mejores y más talentosos. RIP Michael K. Williams. Me rompe el corazón”.

“Michael K Williams era un alma hermosa, apasionada y expansiva”, compartió la actriz Aisha Tyler. “Me sentí muy afortunada de haberlo conocido, y todos fuimos muy afortunados de haber disfrutado de su increíble talento. Se quemó muy brillante. Descansa en potencia, MKW. Siempre serás El Rey”, concluyó.

Alec Baldwin dijo, “Tuve el placer de trabajar con Michael K Williams en la película EL Público de Emilio Estevez. El era…es…un asombrosamente crudo y poderoso actor. Descansa en paz”.

Varios directores, como Spike Lee y James Gunn recordaron a su compañero.

El primero lamentó, “Nuestro hermano falleció hoy en su casa de la República Popular de Brooklyn. Estoy temblando. Bebiendo una botella de vino tinto italiano Brunello Di Montalcino solo. Nuestros grandes nos están dejando”, refiriéndose también a la muerte del actor francés Jean Paul Belmondo.

El segundo expresó, “Michael K Williams, además de ser uno de los más talentosos actores en la actualidad, también era uno de los mas amables, dulces y una de las almas mas tranquilas que jamás conocí. Mis pensamientos están con todos aquellos que lo amaban”.

HBO, la cadena que emitió The Wire, Territorio Lovecraft y Boardwalk Empire, dedicó un tuit al actor. “Estamos devastados al conocer el fallecimiento de Michael Kenneth Williams, un miembro de la familia de HBO durante más de 20 años. Si bien el mundo conocía sus inmensos talentos, nosotros conocíamos a Michael como un querido amigo. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta inconmensurable pérdida”, se puede leer.

La cantante Mariah Carey publicó en su cuenta de Instagram una foto junto al actor en la cual le dedicó las siguientes palabras: “Una hermosa alma, una hermosa persona, siempre te voy a extrañar. Gracias por habernos bendecido con tu talento”.