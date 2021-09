Padre de gobernador Camacho niega haber negociado con militares para el supuesto golpe

José Luis Camacho, padre del gobernador Luis Fernando Camacho, negó este lunes que haya «cerrado» o negociado con jefes militares para coordinar el supuesto «golpe de Estado» en contra de Evo Morales en noviembre de 2019. Tras haber sido impedido de viajar el pasado sábado, dijo estar dispuesto a declarar en Santa Cruz porque afirmó no poder viajar a La Paz por razones de salud.

Explicó que durante el paro de los 21 días en contra del presunto fraude electoral estuvo en las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz «apoyando al movimiento como expresidente de la institución».

«(A esas instalaciones) iban muchos militares del servicio pasivo y me decían que no me preocupe, que los militares no iban a tirar contra el pueblo porque sucede que en el Gobierno de Sánchez de Lozada por los disturbios que hubo en octubre (de 2013) fue la razón para que metan a los comandantes a la cárcel, entonces ellos iban a tener el cuidado, esto a juicio de los jubilados, de no cometer el error de tirar contra el pueblo porque iban a terminar como esos militares», afirmó anoche en entrevista con el programa Que No Me Pierda de Red Uno.

El excívico aseguró haber transmitido esta opinión a su hijo cuando se encontraba en La Paz y negó haber entregado plata a algún uniformado.

«Esas eran las explicaciones que nos daban (los militares jubilados) y eso alimentaba a mi hijo cuando estaba en La Paz, preocupado, porque estaba de ida a defender a unos mineros que venían de Potosí y había unos francotiradores tirando, entonces le dije a mi hijo: ´Me han dicho esto, no van a tirar contra ustedes», explicó.

«Dicen que yo había entregado plata a los militares. Le he pedido al presidente de la República con una carta que me diga en qué lugar, a quién le entregué dinero, porque es una mentira, una falacia», sostuvo.

Según la denuncia presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, el padre de Camacho es uno de los principales autores del «golpe de Estado» porque habría coordinado con jefes militares la conspiración contra Morales. El origen de la investigación fue un audio filtrado del gobernador Luis Fernando Camacho en diciembre de 2019, en el que se le escucha decir: “Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan”.

“Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (de plazo)”, también se le escucha decir a Camacho en un video que circula en redes sociales.

Ahora, el padre del gobernador cruceño tiene una citación para declarar en la ciudad de La Paz; sin embargo, él pide declarar en Santa Cruz porque su domicilio se encuentra en esa ciudad y tiene problemas cardíacos que le impiden estar en la sede del Gobierno. «Yo hace más de 10 años que no viajó a La Paz», afirmó.

«Se están inventando una cantidad de procesos para poder convencer a una población que a veces está desinformada de que hubo un golpe de Estado. Es una estupidez, es un fraude, es una mentira. No puede ser que se califique a un movimiento ciudadano masivo que sin tirar un balazo obligó a renunciar a Evo Morales», recalcó.

José Luis Camacho, en Red Uno. Foto: Captura de pantalla.