Reyes Villa reaparece y vocal habla de elecciones

Manfred Reyes Villa estuvo 48 horas trabajando vía telefónica y a “buen recaudo”. Ayer, por la mañana, su entorno decía que no era un “corderito para entregarse a la boca del lobo”. Por la tarde cambió el panorama. El alcalde de Cochabamba reapareció e inspeccionó obras en la zona norte de la capital cochabambina. Mientras, Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), consideró que hay una posibilidad “mayor” de desarrollar una elección en el municipio que lidera Reyes Villa.

“Esperamos que se haga justicia y yo pueda seguir trabajando por nuestra querida Cochabamba. No hemos hecho nada malo”, dijo Reyes Villa tras reaparecer en sus labores diarias. Luego, el burgomaestre afirmó que es una “canallada política” el proceso legal que se le instauró en su contra.

Por la mañana, el vocero de la Alcaldía de Cochabamba, Henry Rico, señaló que la alianza de Reyes Villa no creía en las palabras del Gobierno y que por eso “ha decidido tomar previsiones y ponerse a buen recaudo. El alcalde no es un corderito para entregarse a la boca del lobo. El alcalde sigue cumpliendo sus funciones, pero no podemos dar la dirección de donde se encuentra, debido a esta persecución que se instaló en su contra”, señaló el portavoz.

Rico decía que Reyes Villa cumplía funciones vía telefónica y que coordinaba con sus secretarios. El alcalde de Cochabamba no aparecía en público desde el lunes cuando se dirigió a sus simpatizantes desde el balcón de la Alcaldía de Cochabamba.

Vocal mira elecciones

Mientras Reyes Villa estaba por reaparecer, la vocal electoral Dina Chuquimia afirmó que existe una “mayor” posibilidad de realizar elecciones en el municipio de Cochabamba debido a que el alcalde tiene una sentencia condenatoria emitida por la justicia.

“Existe una mayor posibilidad de llevar un proceso electoral en el municipio de Cercado, Cochabamba. Esto debido a que el actual alcalde (Reyes Villa), tiene una sentencia ejecutoriada”, afirmó Chuquimia a radio Cepra.

La vocal emitió esa declaración sin que la Sala Plena del TSE se haya reunido para estudiar el caso de Reyes Villa. La autoridad afirmó que el Concejo Municipal de Cochabamba debe aplicar el artículo 12 de la Ley de Gobiernos Municipales. “La alcaldesa o alcalde, las concejalas o concejales, perderán su mandato por: a) Sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal”, dice el referido artículo.

“Ese es el análisis que deben hacer en el Concejo Municipal de Cochabamba. Nosotros, cómo Órgano Electoral Plurinacional, tenemos como objetivo, como misión, razón de vida, la realización de procesos electorales, en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes. Y, bueno, si hay leyes que indican respecto a inhabilitación de un alcalde, tenemos que ver”, detalló Chuquimia.

A Reyes Villa se le procesa por el caso “Sillar Alternativo”, cuando era prefecto, y fue la justicia cochabambina la que determinó una sentencia condenatoria en abril de 2013 por cinco años. Por ahora, la defensa del alcalde presentó un amparo constitucional, lo que frena la detención de la autoridad edil.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que no se detendrá a Reyes Villa.

Para saber

Desde el Concejo

La presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, Marilym Rivera, dijo que la admisión del amparo constitucional presentado por la defensa del alcalde Manfred Reyes Villa es lo que frena el mandamiento de condena que emitió la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Otras sentencias

Además del caso el “Sillar Alternativo”, Reyes Villa tiene otros siete procesos que también cuentan con sentencia condenatoria. También hay otros siete procesos en curso.