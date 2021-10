La reacción de Angelina Jolie cuando le preguntaron por su romance con The Weeknd

La actriz y el cantante fueron vistos juntos en más de una oportunidad. No obstante, ellos evitan hablar sobre su relación con la prensa

Angelina Jolie evitó hablar de su supuesto romance con The Weeknd (Foto: Reuters)





Angelina Jolie evitó responder una pregunta sobre la naturaleza de su comentada relación con The Weeknd mientras promocionaba su última película, “Eternals”.

Cuando aparecía en el programa “Daily Pop” de E! con su coprotagonista Salma Hayek el lunes, el presentador Justin Sylvester le preguntó a Jolie si sus hijos estaban más entusiasmados con su película de Marvel o su amistad con el cantante de “Secrets”.

“Están muy entusiasmados con esta película, si eso es lo que estás preguntando”, dijo una sonriente Jolie, mirando a su compañera, que guardó silencio. “Están muy entusiasmados con esta película”, repitió la ganadora del Oscar, evitando así la pregunta.

La estrella de “Maléfica”, de 46 años, y The Weeknd, de 31, han sido vistos compartiendo varias cenas en Los Ángeles en los últimos meses, lo que generó rumores de que los artistas mantienen un romance. Algo que ellos no niegan ni confirman.

Angelina Jolie y The Weeknd juntos en Los Ángeles

En septiembre, Jolie llegó por separado del cantante de “Blinding Lights” al restaurante Giorgio Baldi, ubicado en Santa Mónica, California; sin embargo, después de un par de horas en el interior, fueron fotografiados saliendo juntos y subiéndose al mismo vehículo.

Dicho restaurante parece ser un lugar favorito para cenar por la pareja, ya que también fueron vistos allí compartiendo una velada en el mes de junio.

Angelina Jolie y The Weeknd se van juntos después de cenar en el restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica (Foto: The Grosby Group)

Una fuente de Page Six aseveró que son simplemente colegas y que Jolie lo está ayudando en su ingreso a Hollywood. “Él está enfocado en llegar al negocio del cine”, aseveró el informante a la publicación. El músico ya tiene un proyecto confirmado en la pantalla chica.

The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, coescribirá y protagonizará la nueva serie de HBO “The Idol”, que ha creado en colaboración con Reza Fahim y Sam Levinson, showrunner de “Euphoria”. Anteriormente apareció en “Uncut Gems” con Adam Sandler.

La serie, de acuerdo al sitio especializado Variety, narrará el camino que lleva a una joven estrella del pop a enamorarse del dueño de uno de los clubs más exclusivos de Los Ángeles, papel que presumiblemente será el que recaiga sobre The Weeknd. Lo que la protagonista no sabe es que su nuevo amor es el líder de una secta secreta que opera en la ciudad.

No solo actuará, también se ha involucrado activamente en el guion y ejerce como productor ejecutivo, al igual que los otros dos creadores. Mary Law, guionista de la aplaudida “Succession”, y Joseph Epstein también participarán en este proyecto del que ahora se ha sabido, en una información de Variety, que será Lily-Rose Depp su protagonista femenina.

Aún no hay fecha de estreno para “The Idol” en HBO.

Angelina Jolie posa con sus hijos Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh y Knox en la premiere de la película «Eternals» en Londres, Gran Bretaña (Foto: Reuters)

En el plano personal, Jolie se encuentra en medio de una amarga batalla por la custodia de cinco de sus seis hijos con su ex marido Brad Pitt, de quien se separó en 2016.

Por su parte, The Weeknd ha salido con famosas como Bella Hadid y Selena Gomez.

La actriz recientemente fue vista en compañía de su primer ex marido, Jonny Lee Miller. Fueron fotografiados en una cita en Los Ángeles. No es la primera vez de este año que comparten tiempo juntos. Jolie fue vista entrando sola al apartamento de su ex en Nueva York en junio.

Angelina Jolie y Jonny Lee Miller estuvieron casados entre 1996 y 1999

Los actores se enamoraron en el rodaje “Hackers”, en 1995, cuando ella tenía 20 años. Estuvieron casados entre 1996 y 1999. A pesar de que han seguido siendo amigos desde su separación, Jolie ha expresado públicamente su pesar por haber terminado el matrimonio. En una entrevista de 2004, la actriz dijo que divorciarse del británico “fue probablemente la cosa más tonta” que ha hecho.

Después de esta relación, Jolie se casó y se divorció dos veces más: de Billy Bob Thornton, con quien estuvo del 2000 a 2003, y de Brad Pitt, de 57 años, con quien hoy está en muy malos términos, mientras que Miller estuvo diez años casado con la actriz de “Law & Order” Michele Hicks, de quien se separó en 2018 y con quien tiene un hijo, Buster Timothy.