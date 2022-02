Defensa de Jarjuri y Terceros niega haber pedido juicios abreviados

El abogado Eusebio Vera, que defiende a los exaltos mandos militares Palmiro Jarjuri y Gonzalo Terceros, negó que estos hayan solicitado un juicio abreviado en el proceso que el Ministerio Público les sigue por el caso golpe de Estado II.

La postura de Vera desmiente la versión del ministro de Justicia, Iván Lima, que ayer aseguró que “hay dos personas, Jarjuri y Terceros, que le han pedido a la Fiscalía que se dicte una sentencia en la vía del procedimiento abreviado, esto es un reconocimiento de la responsabilidad y culpabilidad”.

Lima agregó que “ellos (Jarjuri y Terceros) han reconocido y han presentado por escrito ante el Ministerio Público su solicitud de procedimiento abreviado. Ésta es una noticia importante para el país. (…)”.

Consultado por este medio sobre si sus clientes solicitaron un juicio abreviado ante el Ministerio Público, Vera dijo: “Soy abogado del almirante Jarjuri y del general Terceros y ellos no me han expresado nada en ese sentido, no tengo conocimiento de aquello”.

Los Tiempos intentó confirmar en la Fiscalía la versión de Lima pero las llamadas no fueron contestadas. Vera dijo que desconoce si alguno de los otros seis militares imputados solicitaron el juicio abreviado porque tienen diferentes abogados. Sin embargo, aclaró que en caso de que alguno lo hiciera no afecta ni a la expresidenta Jeanine Áñez ni al resto de los procesados, “la responsabilidad en materia penal es personalísima y no afectaría a terceros”, finalizó.

Los excomandantes Jarjuri y Terceros son acusados de dos delitos, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes. Este caso se sostiene en la hipótesis de que Áñez asumió la presidencia de manera ilegal en noviembre de 2019.

Lima dio la información poco después de que Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dictó una resolución mediante la cual se dejó sin efecto el inicio del juicio oral que debía comenzar este jueves en la mañana.

Según la imputación del Ministerio Público, Terceros facilitó el traslado de diputados y senadores de la oposición para la eventual instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de promover la sucesión de Áñez. Además, avaló la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”.

En tanto, Jarjury fue imputado por también permitir la imposición de símbolos patrios a Áñez, la noche del 12 de noviembre, y de incumplir con el mandato de “garantizar el ejercicio de un presidente electo”.

Añadió que dos personas fueron declaradas “rebeldes y contumaces”, Williams Kaliman y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

Denunciaron persecución

El pasado martes, el general Terceros y el almirante Jarjury enviaron una carta al presidente Luis Arce, en la cual denuncian persecución judicial indebida y manifiestan que su único error fue obedecer al excomandante Williams Kaliman, cuando se sugirió la renuncia de Evo Morales en 2019.

“Nuestro único error fue estar presentes y obedecer la orden del entonces comandante en jefe Williams Kaliman para posar junto a él en la foto de fecha 10 de noviembre de 2019, al momento de la lectura del comunicado, del cual desconocíamos su contenido”, dice la carta dirigida a Arce.

