Evo recalca que no conocía a Dávila y dice que no hay investigación profunda sobre ‘narcoaudios’

También denunció que la DEA tiene la intención de ligarlo a Dávila y aseguró que la investigación señala que él no tiene “ni una llamada telefónica con el coronel Dávila”.

Fuente: Opinión

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, recalcó hoy que no conocía al exjefe antidroga Maximiliano Dávila, procesado por los delitos de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, pese a que este ocupó el cargo durante su gestión.

En conferencia de prensa, Morales señaló que no había visto a Dávila antes de asumir el cargo y que solo respetó la institucionalidad de las Fuerzas Armadas para que ellos designen al jefe antidroga. Además, contó que su “única” participación fue verificar si el uniformado tenía antecedentes y al ver que no, lo aprobó. “Ni lo conocía al coronel Dávila”, dijo.

También denunció que la DEA tiene la intención de ligarlo a Dávila y aseguró que la investigación señala que él no tiene “ni una llamada telefónica con el coronel Dávila”.

“Son policías los que han investigado. Dijeron que mediáticamente, políticamente me puede perjudicar, pero legalmente no me van a poder perjudicar. Eso me informaron otros policías en servicio activo”, contó.

Asimismo, reclamó que el caso “narcoaudios” no avanza en contraposición con otros procesos, como de los “narcotiktokers”, que, según dijo, es montado para perjudicar al Tropico.

“No se siente que haya una profunda investigación. Está en manos de la justicia los audios. Además de denunciar públicamente, hicimos llegar al Fiscal como denuncia. Esperamos que la Fiscalía obre con mucha responsabilidad”, indicó.

Hace poco, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó que se encontraron contradicciones entre las grabaciones sobre presunta protección al narcotráfico que presentó Morales y las declaraciones testificales. “Existe una serie de contradicciones en las declaraciones testificales que no condicen con algunos audios, por tanto, estos elementos tendrán que ser valorados por el Ministerio Público”, sostuvo.