Luis Marín Camacho, el técnico de Royal Pari que también será ingeniero

No deja de agradecer el apoyo de su madre Victoria Caballero Sánchez y la motivación que le generan sus hijos Cecilia (23), Juan José (16), Nicol (15) y Victoria (3).

Así es, la situación no es fácil. Estábamos en los últimos puestos la tabla de posiciones, pero de a poco hemos ido sumando puntos importantes y estamos trepando en la tabla, aún es un momento complicado, porque se juegan muchos intereses en esta etapa campeonato

A un principio nuestro objetivo era sumar para salir del fondo de la tabla y de a poquito ir sumando y apegándonos a una posible clasificación a la Copa Sudamericana, sabemos que si sumamos partido tras partido podemos alcanzar ese objetivo, pero hay que ir paso a paso, no dar nada aún por ganado, porque ahora todos los partidos son cerrados y es complicado sumar de a tres.

Dirigir en la División Profesional no te agarra de sorpresa…

Lo de Ingeniería Comercial es un reto personal que sin duda me refuerza los conocimientos. La carrera de entrenador de fútbol la tengo porque me gusta, pero ser ingeniero comercial es un complemento a ello, todo lo puedo aplicar al fútbol y esa es mi intención, seguir ligado al fútbol con un panorama más amplio para abordar muchos temas más, desde lo administrativo hasta lo deportivo, pero siempre relacionado al fútbol.

En su momento sí, era muy complicado, por los horarios, las concentraciones, los viajes, no hay horario en el fútbol, tenía que ir de manera presencial a clases y sabiendo que es una educación superior más compleja hay que dedicarle mucho tiempo, pero se me dio la oportunidad de retomar, organizarme mejor y con mucho esfuerzo, porque no es fácil estudiar y trabajar, lo conseguimos. Gracias a Dios estamos por terminar una titulación también en la lo referente a lo académico.