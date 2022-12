La sequía azota a familias y animales y deja testimonios que reflejan su impotencia

Esa escasez de agua afecta a los productores de alimentos, quienes señalan que no tienen con qué regar de sus cultivos.

“Hay tierra pero no hay agua para producir, no he sembrado porque no hay agua para regar”, manifestó Luis García, productora de Comarapa.

El río San Isidro en la comunidad Las Juntas de Santa Cruz, también tiene un panorama desolador. Un montón de piedras con diminutos charcos de agua es lo que se puede ver en lo que debía ser su cauce.

“Estamos sufriendo tanto seres humanos como animales”, señala Deterlino Tapia.

Ante este panorama, Yhony Vocal, alcalde de Comarapa, manifestó que las tres provincias que conforman los valles cruceños están siendo duramente azotadas por la sequía poniendo en riesgo la producción de alimentos y de ganado.

BOYUIBE

“Nosotros no tenemos ayuda, nosotros queremos que nos ayuden por lo menos con el forraje y el pasto”, eso lo que pedía un hombre en Boyuibe, mientras se encontraba parado a pocos metros de una vaca, que era más huesos que carne y que estaba postrada sin vida a un costado de la carretera en Boyuibe.

Este municipio ubicado en el provincia Cordillera de Santa Cruz tiene como principal actividad económica la agricultura, que la combina con la ganadería.