Perú: Castillo fue ‘inducido’ con drogas para leer discurso golpista, insinúa exjefe de gabinete

Su ex primer ministro Guido Bellido aseguró que el depuesto exmandatario de Perú «no recuerda» haber leído el mensaje a la nación en el que ordenó el cierre del Congreso e insinuó que pudo haber sido drogado.

Fuente: DW

El congresista y exprimer ministro de Perú, Guido Bellido, declaró este viernes (09.12.2022) que el expresidente Pedro Castillo «no recuerda» haber leído el mensaje a la nación en el que ordenó el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia e insinuó que pudo haber sido drogado para hacerlo, después de haberlo visitado en el penal en el que está detenido desde el miércoles.

Consultado por los periodistas, Bellido, que fue el primer jefe del gabinete de Castillo, dijo que «el presidente no recuerda»: «Él me lo ha dicho con sus propias palabras» y que no dudó en calificar el mensaje leído por el entonces presidente como un golpe de Estado, por lo que pidió saber quién lo ha escrito.

«Esa la respuesta del presidente y hay que respetar. Es raro que un presidente, que no iba a ser vacado (destituido) por falta de votos, termina dando los argumentos para su vacancia», expresó el legislador independiente, que renunció a la bancada de Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Castillo en 2021.