Jhonny Mamani, el “protegido” de Evo al que piden procesar igual que a Camacho

La autoridad llegó a la Gobernación por el impulso de Morales. Opositores y organizaciones sociales señalan que por este motivo la justicia lo favorece en el caso de las ambulancias fantasma en Potosí.

Fuente: paginasiete.bo

“El MAS le dio esos privilegios”. “Evo y su gente lo respaldaron y lo pusieron como gobernador”. “Es su protegido del expresidente, él lo impuso con su dedazo”. Esas son las respuestas de opositores, dirigentes campesinos y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuando se les pregunta por el gobernador de Potosí, Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez, el “poncho blanco”.

Desde hace un año que la autoridad es denunciada por el caso de las 41 ambulancias fantasma adquiridas por la Gobernación de Potosí. Hasta ahora el caso no fue esclarecido y el Gobernador, pese a haber sido imputado, se mantiene en el cargo sin sanción alguna. Aunque hay pruebas de otros tres contratos ilegales, la justicia no avanza.

“La potosinidad y toda Bolivia advertimos que hay impunidad en este caso. Es un año ya que se ha denunciado este hecho de manera pública y vemos que la justicia protege al Gobernador, que usa una mano de seda para tratar los hechos de corrupción del MAS y una mano de hierro para la persecución política. Ésta es la muestra del favorecimiento de la justicia”, manifestó la asambleísta departamental Azucena Fuertes.

Su relación con el MAS

Aunque muy pocos se atreven a hablar de esos lazos abiertamente, los comentarios se repiten entre los pasillos de la Gobernación, de los juzgados o en medio de los ampliados de las organizaciones sociales que han decidido hacer frente a la facción chapareña del partido azul en el departamento de Potosí.

“Quieren defender lo indefendible porque trabajan juntos. Los diputados (Héctor Arce, Leonardo Loza, Antonio Colque) no hablan de los hechos de corrupción de las ambulancias. ¿Por qué no se manifiesta la compañera Flora Aguilar de las Bartolinas? ¿por qué no dicen nada desde el Chapare? porque lo están tapando”, manifiesta el dirigente Javier Mundocorre, de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Tomás Katari de la provincia Chayanta.

“El expresidente lo ha puesto como candidato, nosotros elegimos orgánicamente a otro. Por eso lo protegen tanto”, insiste.

El 10 de diciembre de 2020, flanqueado por Evo Morales y el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) Ever Rojas, el aún alcalde de Tahua Jhonny Mamani fue designado como candidato a gobernador de Potosí por el MAS.

La decisión fue tomada tras una larga discusión y votación de 42 delegados departamentales de las distintas organizaciones sociales del departamento. Aunque no tuvo derecho a voto, fue la dirección nacional del MAS la que dirigió la elección.

“Saludo la madurez y comprensión de los dirigentes y algunos precandidatos. Al inicio teníamos como 13 postulaciones y pedí que se pongan de acuerdo. Saludo a los que se retiraron por la unidad del proceso. Del sudoeste hubo dos candidatos, pero el ‘poncho blanco’ entró a la candidatura. Para no crear resentimientos la votación fue secreta”, señaló Morales antes de anunciar a Mamani como el nuevo candidato.

Su ascenso en la política

Mamani nació en el municipio de Tahua, al sudoeste de Potosí, en las puertas del Salar de Uyuni. Le llaman “poncho blanco” por la indumentaria regional que usa para representar al salar.

Contador de profesión, entró en la función pública como subgobernador y se consolidó en la política al postularse y ser elegido como alcalde de Tahua por el MAS (2015- 2021).

“Dentro del partido hay padrinazgos, corren cuotas y pagos, así se impulsan las candidaturas. En esa elección de 2015, hemos visto eso, de ahí que en el sudoeste han llegado a ser alcaldes un grupo que ha hecho quedar mal al MAS”, declaró un dirigente del partido en Potosí.

Varios de los casos a los que hace referencia son ampliamente conocidos. En 2018, el alcalde de Uyuni, Vito Mendoza, fue encarcelado por tráfico de tierras; en 2020, el burgomaestre de Tomave enfrentó una serie de protestas que pedían su renuncia por varios actos de corrupción; entre 2017 y 2018, el alcalde de Llica, Édgar Apala, fue denunciado por el caso de corrupción de mochilas escolares.

“Mamani estaba entre estos casos, hasta ahora le piden cuentas por los ingresos que generó Incahuasi en esos seis años, a él y al de Llica. Pese a eso (en las elecciones de 2021) igual los impulsaron para cargos más altos”, añade el dirigente.

Dos votos resolutivos de las autoridades originarias de Tahua, emitidos en marzo de 2020 y en enero de 2021, advierten que Mamani fue conminado, en varias ocasiones, a transparentar el manejo económico de más de 14 millones de bolivianos de la Isla Incahuasi, así como la adquisición y distribución de los alimentos entregados a la población durante la pandemia.

“Hay una denuncia en un ministerio, pero la gente de ese entonces está intimidada”, comentó un exdirigente de las regiones que son miembros de la mancomunidad.

En enero de 2021, luego de que Mamani fue proclamado candidato, el jilakata maranzaya de Tahua, Evaristo Mamani, pidió públicamente el esclarecimiento de estas denuncias. También pidió transparentar sus seis años de gestión como alcalde. Hasta hoy, no obtuvo respuesta.