Priyanka Chopra Jonas reveló el calvario que atravesó tras una cirugía de nariz fallida: “Pensé que se terminaba mi carrera”

La actriz india relató cómo fue el procedimiento quirúrgico al que se sometió en 2003

En el programa de radio de Howard Stern, Priyanka Chopra Jonas dio a conocer que se sometió a una cirugía por un pólipo en la nariz en 2003, cuando tenía 20 años. El procedimiento terminó siendo una pesadilla y la actriz entró en profunda depresión. Incluso, llegó a pensar que sería el fin de su carrera en Bollywood.

Poco después de catapultarse a la fama mundial al ser coronada Miss Mundo 2000, Chopra empezó a sufrir de resfriados frecuentes y dolores de cabeza. En aquel momento creía que se trataba de “infección sinusal muy fuerte”, pero normal. Hasta que los problemas se acentuaron: “Tenía problemas para respirar. Es un problema que alguien con asma no puede ignorar”, escribió la estrella en su libro. Así, detalla People, acabó acudiendo a un médico recomendado por un amigo de la familia, que descubrió un “pólipo en la cavidad nasal que tendría que ser extirpado quirúrgicamente”

“Parecía un procedimiento bastante rutinario”, pero, por desgracia, no salió como estaba previsto. “Mientras me raspaba el pólipo, el médico también me succionó accidentalmente el puente de la nariz y este se hundió. Cuando me quitaron las vendas y descubrieron el estado de mi nariz, mi madre y yo nos quedamos horrorizadas. Mi nariz original había desaparecido. Mi cara era completamente distinta. Ya no era yo”, reveló.

“Cada vez que me miraba en el espejo, veía a una extraña”.

“Fue una etapa oscura. Me habían contratado para varias cintas de renombre. Entonces esto sucedió, mi rostro era completamente diferente y caí en una fuerte depresión”, reveló la actriz, que recientemente estrenó la miniserie Citadel siendo coprotagonista del actor inglés Richard Madden.

Lidiar con las secuelas de la fallida cirugía fue un calvario porque ya era una estrella en india. Crueles, los medios de entonces la apodaron “Plastic Chopra”.

La estrella de Citadel admitió que su salud mental se resintió tanto que no salía de casa y su propia depresión, se sumó la culpa que sentía su padre, Ashok Chopra, que es cirujano. “Él estaba muy molesto, se llegó a culpar a sí mismo y decía ‘¿Por qué no estuve ahí? ¿Cómo no pude platicar con un doctor, arreglarlo o haber hecho algo?’, y se obsesionó con querer resolverlo por lo deprimida que me encontraba.”

Fue justamente él quien la animó a someterse a una operación correctiva. “Estaba aterrorizada, pero él me dijo: ‘Estaré en la habitación contigo’”, recuerda. “Me cogió de la mano y me ayudó a recuperar la confianza en mí misma”.

Al final terminó sometiéndose a múltiples cirugías correctivas para arreglar el daño que se hizo durante la polipectomía, y ahora, la estrella siente que su “nariz se normalizó”.

“Aunque me costó unos cuantos años, me he acostumbrado a esta cara. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no me sorprendo, hice las paces”, dijo Chopra Jonas. “Esta es mi cara. Este es mi cuerpo. Puede que tenga defectos, pero soy yo”.