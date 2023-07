Ucrania destruyó un depósito de municiones ruso en medio de una de las ciudades ocupadas en plena contraofensiva

Un enorme estallido iluminó la noche de Makiivka y fue seguido por múltiples detonaciones de los explosivos que las fuerzas de Putin habían acumulado en una zona residencial de casas bajas

El ejército de Ucrania dijo que destruyó una formación de fuerzas rusas en Makiivka, controlada por Moscú, en la región de Donetsk, mientras que funcionarios instalados por Rusia dijeron que un civil murió y 36 resultaron heridos en los ataques de Kiev.

“Como resultado de los disparos de precisión de las unidades de las Fuerzas de Defensa, dejó de existir otra formación de terroristas rusos en Makiivka, ocupada temporalmente”, dijo la oficina de comunicaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

En un video adjunto en la aplicación de mensajería Telegram, la oficina de comunicación mostró lo que parecían explosiones en un área escasamente urbanizada.

El número de los heridos en el ataque ucraniano en la ciudad de Makiivka, en la región oriental de Donetsk, ascendió este miércoles a 68 personas, informaron las autoridades impuestas por Rusia en la zona.

“Sesenta y ocho civiles recibieron heridas de distinta gravedad”, informó el centro conjunto para el control y la coordinación de temas relacionados con crímenes de guerra de Ucrania.

Entre los heridos hay tres niños, indicó el centro, que también informó de un muerto a causa del ataque producido el martes.

Previamente, las autoridades locales habían reportado 41 víctimas a raíz del bombardeo que alcanzó también el edificio de un hospital de Makiivka.

Además, el alcalde de la ciudad nombrado por Rusia, Vladislav Kliucharov, denunció daños en unas cuarenta viviendas.

Kiev, por su parte, afirmó que había golpeado un depósito con municiones en Makiivka, que quedó destruido en el bombardeo.

Asimismo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometió este jueves una “respuesta tangible” tras el ataque con misiles rusos contra un edificio residencial que mató al menos a cuatro personas en la ciudad de Lviv.

“Habrá consecuencias del ataque nocturno de los terroristas rusos”, escribió Zelensky en Telegram acompañado por un video que mostraba un edificio en ruinas. “Desafortunadamente, hay heridos y muertos… Definitivamente habrá una respuesta contra el enemigo. Una respuesta tangible”.

“Un edificio de apartamentos resultó dañado como resultado del ataque con misiles rusos”, escribió en la mencionada red social el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko.

“El tercer y cuarto piso quedaron destruidos…A las 7:00 am (04:00 GMT), 4 personas murieron, 9 resultaron heridas”, indicó.

Las imágenes de la agencia de noticias AFP mostraban a los servicios de emergencia limpiando la zona del primer piso del edificio destruido.

Decenas de autos cubiertos de polvo y con las ventanas reventadas se alineaban en las calles llenas de escombros.

“Hubo una segunda explosión, el techo comenzó a caer, mi madre fue golpeada de inmediato”, dijo una de las afectadas, identificada como Olya de 37 años.

“Llegué a la ventana, comencé a gritar y en aproximadamente media hora los rescatistas me alcanzaron, me sacaron y me llevaron al hospital”, agregó.

“Regresé y descubrí que mi madre había muerto, mis vecinos habían muerto. En este punto, parece que fui yo la única que sobrevivió del cuarto piso. Es un milagro”.

“Este es el mayor ataque a la infraestructura civil de Lviv desde el comienzo” de la invasión de Rusia, indicó el alcalde Andriy Sadovyi.

Las alarmas antiaéreas se habían activado alrededor de las dos y media de la madrugada en Lviv -de más de 700.000 habitantes y una de los grandes centros urbanos ucranianos más alejados del frente- al identificar la Fuerza Aérea de Ucrania “varios misiles enemigos dirigiéndose a las provincias del oeste” del país.

Mientras las tropas rusas golpean regularmente varias localidades de Ucrania con misiles, artillería y drones, la región de Lviv en el oeste, a cientos de kilómetros del frente y cerca de la frontera con Polonia, se ha librado en gran medida de los ataques aéreos.

El pasado 20 de junio, Lviv fue atacada con aviones no tripulados rusos en un bombardeo que tuvo como objetivo otras ciudades, incluida Kiev.

(Con información de Reuters y EFE)