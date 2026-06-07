“Por favor, señores bloqueadores, dejen pasar el oxígeno”: suplica una madre en el Hospital del Niño

A su lado, otras madres compartían el mismo temor. Algunas denunciaron la escasez de alimentos para los familiares que acompañan a los pacientes; otras alertaron sobre las dificultades para garantizar el abastecimiento regular de medicamentos e insumos hospitalarios debido a los bloqueos que afectan las rutas de acceso a la ciudad.

Fuente: ABI

Entre lágrimas, con la voz entrecortada y las manos aferradas a un pañuelo blanco, una madre se abrió paso este miércoles entre decenas de padres de familia que se concentraron en las puertas del Hospital del Niño de La Paz. No pedía dinero ni ayuda para ella. Pedía algo mucho más urgente: oxígeno para su hijo internado en terapia intensiva.

“Por favor, señores bloqueadores, les suplico que dejen entrar oxígeno, medicamentos y alimentos. Sus hijos pueden pasar por lo mismo. Nosotros estamos sufriendo al ver a nuestros hijos internados”, dijo frente a cámaras y micrófonos, mientras a su alrededor otros padres movían sus pañuelos blancos pidiendo por la vida de sus hijos.

La escena reflejaba la angustia que se vive dentro del principal centro pediátrico del departamento. Afuera, las madres y padres intentaban hacer escuchar su voz. Adentro, decenas de niños permanecían hospitalizados, algunos de ellos dependiendo de medicamentos, insumos médicos y oxígeno para continuar sus tratamientos.

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La mujer relató que su hijo permanece en terapia intensiva y que cada hora de incertidumbre incrementa su preocupación.

“Las wawas qué culpa tienen. Mi niño está en terapia intensiva, necesita oxígeno y medicamentos. Somos de pocos recursos y estamos desesperados. Por piedad les pido señores bloqueadores arreglen esta situación”, expresó con evidente desesperación.

A su lado, otras madres compartían el mismo temor. Algunas denunciaron la escasez de alimentos para los familiares que acompañan a los pacientes; otras alertaron sobre las dificultades para garantizar el abastecimiento regular de medicamentos e insumos hospitalarios debido a los bloqueos que afectan las rutas de acceso a la ciudad.

La protesta surgió luego de que el director del Hospital del Niño, Alfredo Mendoza, declarara emergencia sanitaria por la crítica disminución de las reservas de oxígeno medicinal.

“El hospital cuenta con oxigeno medicinal hasta el viernes, de no resolverse el problema de abastecimiento en las próximas horas, la situación podría tornarse crítica para los pacientes más delicados”, explicó Mendoza en contacto con los medios.

Mientras los adultos velan por sus hijos, los niños permanecían en sus camas ajenos al conflicto que se desarrolla fuera de las salas hospitalarias. Algunos luchan contra enfermedades complejas; otros se recuperan de cirugías o tratamientos prolongados. Todos dependen de que los suministros médicos lleguen a tiempo.

El pedido de las familias se produce cuando el país cumple 34 días de bloqueos en distintas regiones. Las medidas de presión mantienen restringido el tránsito de alimentos, medicamentos, oxígeno e insumos de primera necesidad en todo el departamento.

Según datos difundidos por el Gobierno, más de siete personas fallecieron durante el conflicto debido a dificultades para acceder oportunamente a atención médica o por la interrupción del paso humanitario.

Sin embargo, para las madres concentradas este miércoles frente a las puertas del Hospital del Niño, las cifras quedaron en segundo plano. Su preocupación crece con cada hora que pasa sin que se garantice el abastecimiento de los insumos indispensables para salvar las vidas de sus niños.