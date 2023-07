WhatsApp tendrá una nueva dinámica para advertirte de números desconocidos

El equipo de WhatsApp quiere mejorar el sistema que utiliza para advertir a los usuarios cuando los contactan de números desconocidos.

Y para ello, está probando algunos cambios en la forma de mostrar las opciones disponibles para bloquear o reportar estos números. Te contamos de qué se trata esta nueva prueba.

Opciones de seguridad para los chats de números desconocidos

Cuando te escriben en WhatsApp desde un número de teléfono que no tienes agendado como contacto, la app te muestra el mensaje y las opciones para «Bloquearlo» o «Denunciarlo». Esto permite que puedas cortar con el spam y el acoso de forma inmediata.

Sin embargo, si el mensaje que te ha enviado este número desconocido es largo, como suele pasar cuando se trata de una publicidad, puede que no veas que tienes estas opciones disponibles. Así que al no tomar ninguna acción, esa persona puede seguir insistiendo con los mensajes no solicitados.

WhatsApp quiere que los usuarios sean conscientes que cuentan con estas opciones, así que está probando una nueva interfaz en los chats de «desconocidos» para que sean más visibles.

WhatsApp te dirá cómo actuar con los mensajes de números desconocidos

Tal como se puede ver en la captura de pantalla que comparte WABetaInfo, el mensaje del desconocido pasa a segundo plano, y se da prioridad a una nueva pantalla que muestra claramente las opciones disponibles bajo el título «Esto es lo que puedes hacer».

También da una explicación breve de cada función, y menciona que sin importar qué opción elijas, no se notificará al remitente. En la misma pantalla, WhatsApp brinda algunos consejos y recordatorios básicos que los usuarios deben tener presente cuando reciben mensajes de números desconocidos.

Por ejemplo, que no se deben guiar por el nombre y fotos de perfil, ya que WhatsApp no verifica esta información, o que pongan atención al código del número para ver si les resulta familiar. Si bien parece un cambio pequeño, será de gran ayuda para los usuarios que no están familiarizados con las opciones de seguridad que ofrece WhatsApp.