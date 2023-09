‘Fuego cruzado’ entre Evo y Arce impulsa la división del MAS; se avizoran dos candidatos para 2025, señala analista

“Creo que esta escalada de declaraciones que vemos todo el tiempo al interior del MAS puede derivar en la división del más, es ahí donde se enruta y creo que para alguien de izquierda o para alguien que ha confiado en un movimiento político, el más importante de la historia en la democracia del país, es pues definitivamente una pena”, sostuvo Bejarano en una entrevista con La Revista de la red UNITEL.

Morales volvió a acusar el fin de semana a Arce de intentar proscribir al MAS e inhabilitarlo para los próximos comicios.

Arce salió al frente de las denuncias y dijo que Morales no cumplió con el estatuto del MAS para la convocatoria al congreso partidario de Lauca Ñ y dejó de lado a las organizaciones sociales. Es más, el mandatario boliviano ha descartado su presencia en ese evento.

¿Quién debe dirimir esta situación?, le preguntó la red UNITEL a la analista, quien respondió: “la gente, la democracia”.

“Hay que quitarle a los jueces la posibilidad de dirimir este tipo de cosas y devolverle a la democracia la posibilidad de restablecer los mecanismos en las manos de las personas.

“En este caso, creo que la militancia, en una primaria, como lo marca la ley de Organizaciones Políticas, una primaria sin argucias políticas, donde todos puedan participar, que sea una primaria democrática, transparente, etcétera, le devolvería no solamente la posibilidad, el poder a la gente, sino que además creo que arroparía, vestiría de un gesto democrático al MAS que creo que le vendría muy bien en las elecciones de 2025 pensando en el futuro”, afirmó.

¿Tendrá el MAS un candidato único o Morales y Arce tienden a chocar en las urnas?, Bejarano considera que los dos líderes del MAS “tienden a chocar en las urnas” en 2025.

Arce insiste en que su prioridad en este momento es la gestión. Morales, por su lado, lanzó su candidatura para 2205 el fin de semana, lo que ha generado un remezón en el oficialismo. A eso se suma la división de las organizaciones sociales.

“En realidad nos está empujando a pensar que el MAS va a terminar dividido. Ahora, lo ideal sería que se pueda tener un proceso democrático interno que dirima todas estas tensiones, no solamente con Arce con Morales, sino todos aquellos candidatos dentro del MAS, las organizaciones sociales que lo componen, puedan participar en una primaria. Yo creo que lo más saludable”, apuntó.

No obstante, admitió que este es un “escenario ideal”, pero “todo nos conduce a mirar, a pensar que vamos a terminar con un MAS dividido”.

“A pesar de que el presidente Luis Arce ha señalado de que no tiene ninguna intención de crear un frente amplio y que son declaraciones personales de algunos de sus seguidores, me parece que todo conduce a creer que se va a terminar con un MAS dividido porque existen muchas argumentaciones legales para que esto sea así”, sostuvo Bejarano.

Como ejemplo, la analista cita los requisitos que establecen en el reglamento del MAS, lo que “limita” la participación sobre todo de los jóvenes porque los estatutos “están hechos a medida”

“Entonces, todas estas argucias legales nos llevan a pensar que por ahí lo más probable es terminar con un más dividido, con un MAS en dos candidaturas, lo que sería catastrófico, por supuesto para la izquierda en nuestro país y para un partido político cuyos marcos todavía son los que el país acepta como válidos”, afirmó Bejarano.

El enfrentamiento entre Arce y Morales tiene paralizadas las instituciones del país. Hace dos meses que el presidente no promulga ninguna ley. La Asamblea no sesiona para tratar la ley de las elecciones judiciales que estaban programadas para este año y aún no tiene un plazo.

¿Cuáles serán las consecuencias de esta situación?

Bejarano advirtió que “las consecuencias son funestas, es decir, convertir al Tribunal Constitucional en un suprapoder, es una barbaridad, es un camino que luego (hay que ver) cómo logramos el retorno”.

”Hace poco el gran escándalo y yo creo que la gran vergüenza fue no aprobar la ley a favor de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Me parece que eso da cuenta de la gran vergüenza en la que hoy día se está”, lamentó.

En su criterio, “hay que devolverle la democracia a la política, es decir, sacar de manos de los jueces todo el proceso democrático”.

“La asamblea legislativa es el primer poder del Estado y debe comportarse como el primer poder del Estado. Se está comportando como oficinas representativas, digamos, de fuerzas políticas y no como lo que son, que son personas electas por el voto popular para cumplir con los mandatos de la gente”, indicó.

Para la analista, las tres fuerzas de la Asamblea “están cumpliendo con los mandatos e intereses coyunturales de sus adscripciones políticas y no con lo que la Constitución manda, que es finalmente legislar en favor de los bolivianos”.

En ese marco, insistió en sus observaciones sobre el Tribunal Constitucional Plurinacional, que “se constituyen en un suprapoder y eso es tremendamente peligroso para la democracia en nuestro país”.