Concluye el pago de beneficios sociales a los 4.600 extrabajadores del Banco Fassil

Santa Cruz .- Concluyó el pago de los beneficios sociales comprometidos a los 4.600 ex trabajadores del intervenido Banco Fassil con el desembolso paulatino de 32 millones de dólares cumpliendo un compromiso firmado y que ponía como fecha limite este jueves 12 de octubre.

Los ex funcionarios liquidados, de los que 3200 son de Santa Cruz, agradecieron el apoyo del equipo del interventor del ex banco Fássil, Luis Aráoz Leaños por las gestiones, a tiempo de aclarar que el 100% de los beneficios sociales se cubrieron con el patrimonio del banco y no como se especuló que se estaría usando dinero de los ahorristas o que fuera del propio Estado.