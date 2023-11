Del Castillo: “Marset es un victimario, no se lo puede romantizar”

El ministro Eduardo Del Castillo salió al frente para contestar las acusaciones del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, salió al frente de las acusaciones que hizo el narcotraficante Sebastián Marset, anoche, en el programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay.

Marset acusó a Del Castillo de ser un “corrupto”, denunció que en su casa había 300.000 dólares que fueron sustraídos por la Policías que no dieron cuenta y que el día de su intento de detención -el sábado 29 de julio- no hubo secuestro de policías como afirmó el Ejecutivo.

“En Bolivia hemos desarticulado su organización y eso es lo que le molesta”, dijo este lunes el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, horas después de conocerse la entrevista que un medio uruguayo realizó al narcotraficante Sebastián Marset.

Marset “no es una víctima, (los narcos) son victimarios, destruyen las economías, perjudican, no estamos revictimizándolo”, remarcó Del Castillo, que sostuvo no se debe “romantizar la violencia, no se debe proteger a los delincuentes en nuestro país”.

Durante la entrevista con el programa Santo y Seña de Canal 4 de Uruguay, Marset habló sobre su percepción de la corrupción en Bolivia y su desconfianza en la justicia del país.

Marset recordó el operativo policial que burló en Santa Cruz de la Sierra. Que según las autoridades de Bolivia, ocurrió en julio en donde volvió a reiterar que fue avisado y que esto le permitió darse a la fuga.

Según expuso, quedó en poder de las entidades competentes más de 400.000 dólares que le fueron secuestrados, de los cuales se ofreció una recompensa de solo 100.000 por lo que planteó que el resto fue “guardado” por autoridades bolivianas.

“Está acostumbrado a mentir”, dijo Del Catillo al informar que hay un requerimiento fiscal del 10 de octubre del 2023 que establece que esta suma de dinero encontrada en inmuebles que eran de Marset “sea depositada a Dircabi” por lo que “esta plata ya se encuentra en dependencias del Estado”.

Sobre el presunto ‘soplo’ de un efectivo policial para que pueda escapar, el ministro sostuvo que si esto hubiese ocurrido “¿por qué no se llevó esos 420.000 dólares? Ni al narcotraficante más grande le estorban 420.000 dólares”.