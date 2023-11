El “Departamento de Desinformación” de Moderna monitorea 150 millones de sitios web en busca de narrativas “antivacunas”

A través de una organización sin fines de lucro financiada por farmacéuticas y Talkwalker, una empresa de “escucha social”, el equipo de Moderna, dirigido por un ex veterano de 20 años del FBI, despliega inteligencia artificial para monitorear todo, desde los principales medios de comunicación hasta sitios de juegos.

El “departamento de desinformación” de Moderna se asoció con una organización sin fines de lucro respaldada por la industria farmacéutica, Public Good Projects (PGP), para monitorear y reprimir las voces disidentes sobre la política de vacunas COVID-19, según un nuevo informe de los periodistas de investigación Lee Fang y Jack Poulson publicado el lunes en Sin manada.

Durante el último año, los “Archivos Twitter”, dos demandas contra la administración Biden y otras investigaciones han expuesto casos de colusión entre el gobierno, las redes sociales y las universidades para suprimir el discurso disidente sobre las políticas de COVID-19, las acusaciones de fraude electoral y otros temas.

Este nuevo informe arroja luz sobre la estrategia detrás de escena de Moderna dentro de este nuevo panorama mediático. Expone a los actores clave y cómo trabajaron para monitorear 150 millones de sitios web con el fin de censurar el discurso que socava la narrativa de la vacuna COVID-19 de la compañía y moldear activamente el discurso público para beneficiar los resultados de Moderna.

El coautor de la Declaración de Great Barrington y profesor de la Universidad de Stanford, el Dr. Jay Bhattacharya, quien fue incluido en la lista negra de Twitter, elogió el nuevo informe en un tweet:

Moderna nunca había lanzado con éxito ningún producto al mercado antes de la vacuna de mRNA contra la COVID-19 y estaba al borde del colapso cuando se anunció la pandemia.

Su vacuna de mRNA contra la COVID-19 transformó al fabricante de medicamentos en una empresa de 100.000 millones de dólares casi de la noche a la mañana y convirtió a su director ejecutivo, presidente y cofundadores en multimillonarios.

Hoy en día, a medida que el interés público en adquirir otros tanques de refuerzo y los subsidios federales para la inyección están desapareciendo, también están desapareciendo las ganancias, lo que lleva a la empresa a invertir en nuevas estrategias, como una llamativa campaña de marketing, para mantenerse a flote, informaron Fang y Poulson.

Moderna también está redoblando el trabajo iniciado durante la pandemia para atacar la disidencia sobre las vacunas y dirigir la política de vacunación, descubrieron los periodistas investigadores.

De hecho, Moderna emplea hoy a ex agentes encargados de hacer cumplir la ley, como Nikki Rutman, una veterana de 20 años del FBI que trabajó para la agencia en Boston durante la Operación Warp Speed, donde su trabajo consistía en llevar a cabo reuniones semanales de ciberseguridad con Moderna.

Ahora dirige la división de inteligencia global de Moderna, parte del departamento que encabeza el trabajo de Moderna para detener la “desinformación”, y produce informes que señalan “narrativas antivacunas” en línea y recomienda si abordarlas y cómo hacerlo.

El departamento trabaja con el PGP, financiado en gran parte a través de una donación de 1,27 millones de dólares de la Organización de Innovación en Biotecnología, un grupo de presión biotecnológica que representa a Pfizer y Moderna.

A través de PGP y Talkwalker, una empresa de “escucha social”, el equipo de Moderna monitorea todo, desde los principales medios de comunicación hasta sitios de juegos, desplegando inteligencia artificial para monitorear 150 millones de sitios web en todo el mundo en busca de conversaciones relacionadas con las vacunas.

El equipo emite informes al personal de Moderna que codifican por colores las “narrativas antivacunas” según el nivel de riesgo. Las narrativas de bajo riesgo “actualmente no justifican ninguna acción”. Para las narrativas de mayor riesgo, el equipo “notificará a las partes interesadas apropiadas con recomendaciones”, escribieron Lee y Poulson.

Al analizar informes de muestra, los periodistas descubrieron que ejemplos de publicaciones de “alto riesgo” incluían un video publicado por Elon Musk burlándose de innumerables afirmaciones de que las vacunas eran “100% efectivas” junto con una serie de publicaciones realizadas por el comediante y comentarista político Russell Brand. a quien señalaron en septiembre por sus creencias “antivacunas”.

El equipo de Moderna también expresó su preocupación por la apariencia cuando la estrella del tenis Novak Djokovic, que rechazó la vacuna COVID-19, ganó el Abierto de Estados Unidos patrocinado por Moderna.

Lee y Paulson informaron que a Moderna no le preocupaba la veracidad de ninguna de las afirmaciones hechas en las publicaciones que marcó, sólo sus efectos.

«Ninguno de los informes que hemos visto intenta cuestionar las afirmaciones hechas», escribieron. «Más bien, las afirmaciones se consideran automáticamente ‘desinformación’ si fomentan la duda sobre las vacunas».

Moderna comenzó a trabajar con PGP por primera vez en 2021-2022 en un programa llamado “Stronger”, donde la organización sin fines de lucro “identificó información errónea y dio forma a decisiones de contenido en las redes sociales”.

PGP pudo hacer esto de manera efectiva porque tenía “acceso por puerta trasera” a los datos de Twitter, a través de una “manguera contra incendios”, que proporciona acceso en tiempo real a todos los tweets en la plataforma para análisis y extracción de datos a gran escala.

PGP, que trabajó directamente con Twitter para desarrollar sus políticas en torno a la pandemia, enviaría a Twitter listas de cuentas para ampliarlas o censurarlas.

El abogado general de Twitter también asesoró al grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. sobre la lucha contra la desinformación para trabajar con PGP en cuestiones relacionadas con el discurso de COVID-19.

Lee y Poulson también descubrieron que PGP distribuyó temas de conversación y consejos sobre cómo responder a la información errónea sobre vacunas a una red de 45.000 profesionales de la salud.

«La intención [de Moderna], como hemos deducido de los correos electrónicos intercambiados, no era sólo combatir la desinformación, sino también afectar el contenido y el tenor del debate público», escribieron Fang y Paulson.

Este año, a medida que las cifras de aceptación de las dosis de refuerzo de COVID-19 se desplomaron, Moderna y PGP lanzaron una nueva colaboración, esta vez trabajando con la Junta Estadounidense de Medicina Interna, para desarrollar un programa de capacitación llamado “Programa de capacitación infodémica”, para capacitar a los trabajadores de la salud para identificar “información médica errónea”.

A pesar de la indignación pública por la censura de las redes sociales, una clara falta de interés en seguir recibiendo inyecciones de refuerzo y el fin oficial de la pandemia anunciado en mayo por la administración Biden, Moderna continúa ampliando su operación de vigilancia.

Las alertas internas analizadas por Fang y Poulson revelan que la compañía está monitoreando de cerca las leyes y los políticos que buscan restringir los mandatos de vacunas y que continúa marcando los mensajes publicados en X, antes conocido como Twitter, por Musk, quien, según Moderna, “utiliza cada vez más esa plataforma para elevar a los opositores marginales a las vacunas y a los teóricos de la conspiración”.

Los autores escribieron:

“La red de organizaciones sin fines de lucro que verifican datos ha crecido a un ritmo industrial, brindando oportunidades opacas para que intereses públicos y privados tomen un control sutil sobre el discurso público. Tal sofisticación al combinar mensajes de salud pública y publicidad corporativa debería preocupar a cualquiera interesado en cómo el gobierno controla la libertad de expresión”.

