El exmandatario y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, abrió la posibilidad este domingo de ir a elecciones primarias con el presidente Luis Arce, pero le pidió que primero defina con qué partido político se postulará como candidato a la presidencia en 2025, con el Partido Socialista 1 (PS-1) o con el MAS IPSP.

En su programa dominical en radio Radio Kawsachun Coca, Morales admitió, por primera vez, la posibilidad de que la derecha gane en las próximas elecciones en 2025 y dijo que si eso ocurre será entera responsabilidad de Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

“Dicen yo no voy a ser candidato y por debajo están en campaña. Hay guerra sucia para ser candidato. Que diga pues, que el Lucho (Arce) diga voy a ser candidato, tiene derecho, vamos a las internas. David que diga si va ser candidato, está con su frente amplio en base al Tercer Sistema o no sé qué. Que se pongan de acuerdo si va ir con el Partido Socialista 1, si va ir con su frente amplio o nos va quitar el MAS-IPSSP, que diga la verdad. Me dijeron que (Arce) va ser candidato, está bien, vamos a hacer respetar la Constitución, (vamos a) las primarias”, dijo.

Y acotó: “Si la derecha gana (será) por culpa de Lucho y David, si nos gana por culpa de Lucho y David”. Morales los acusó de ser los responsables de la división que existe en el MAS.

Evo

Asimismo, se refirió a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de anular el congreso de Lauca Ñ y reiteró que agotarán todos los recursos para hacer valer el encuentro y ratificó que en las siguientes semanas iniciarán movilizaciones.

“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, soy candidato del MAS-IPSP, primero porque el ampliado departamental de Cochabamba lo postuló y luego el congreso del MAS en Lauca Ñ me nominó como candidato a presidente”.

La disputa política generó división entre arcistas y evistas, visible en la Asamblea Legislativa, que durante semanas bloqueó la aprobación de leyes económicas.

El conflicto interno se decantó en el X Congreso del MAS de Lauca Ñ, del 3 y 4 de octubre, que proclamó “único candidato” a Morales y conoció la “autoexclusión” de Arce y Choquehuanca. Y éstos fueron respaldados por el cabildo del Pacto de Unidad del 17 de octubre, en El Alto, que planteó también la recuperación de la sigla.