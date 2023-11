Marset: “El 90% de lo que se dice en Bolivia no es cierto”

En la entrevista de canal 4 de Uruguay el narcotraficante Sebastián Marset confirmó que fue alertado para escapar de Bolivia, aseguró que nunca se secuestró a un policía y señala que el país es uno de los más corruptos de la región.

Fuente: Los Tiempos

Contó que no confía en la justicia boliviana y aseguró que no dejó su casa vacía en Santa Cruz, como señala la policía boliviana.

Revelamos parte de la entrevista donde Marset se refiere a su estadía en Bolivia.

¿Se secuestro a un policía en Bolivia?

(Hablan de) un secuestro que no existió, hay muchas cosas ahí que no son ciertas, el 90 por ciento de las cosas que dicen ahí no son ciertas. (…)La verdad que la diga Del Castillo.

El secuestro no hubo, por algo el policía ese no aparece, eso declararon así creo que para imputar a la gente que tienen procesada al día de hoy.

¿Dicen que no encontraron nada en tu casa?

De mi casa, si me avisaron, tome dos valijas, ropas mías y me fui. Dicen que no había nada en mi casa, todo lo que había se lo habrán quedado, por eso dicen que no había nada. Dijeron que lo único que incautaron fue 400 mil dólares, si incautaron eso fue de otro lado y ofrecieron 100 mil por mi captura y se quedaron con 300 mil, (…) por mi ofrecieron 100 mil que nunca se lo dieron a nadie, así es Bolivia.

Sobre las declaración de Del Castillo donde lo acusa de violador, pedófilo y feminicida, Marset señalo: «Me hizo reír cuando lo escuche decir esas cosas, la verdad me molesto bastante que haya dicho esas cosas y le respondí con un largo mensaje. (Le dije) que mire mi prontuario, tengo varias cosas, pero violador, feminicida y de todo lo que dijo no tengo nada y que él es un corrupto, que usaba otro nombre para que no dijeran Eduardo Del Castillo, a partir de ese mensaje dejo de hacer las conferencia de prensa, que hacia todos los días y empezó a salir Aguilera, como que lo sacaron para cuidarlo.