Farmacorp cierra campaña ¡Sí Quiero Respirar! en Santa Cruz con la una recaudación total de Bs 121.495

Del 24 de octubre al 30 de noviembre, la Fundación Noel Kempff Mercado recibió Bs 121.495.



Santa Cruz.- “Estamos en el cierre de la campaña ¡SÍ QUIERO RESPIRAR!, con el corazón agradecido por los excelentes resultados alcanzados y por el compromiso y la solidaridad de los ciudadanos que han dejado su aporte en nuestras sucursales y en la cuenta de la Fundación Noel Kempff Mercado, a través de su QR. También agradecemos a las empresas que se sumaron desde un inicio a esta cruzada de solidaridad, como Terbol, PedidosYa, Laboratorios Alco, Pil, Nestlé, Hiller, Santé, Sogas Búfalo Santa Cruz, así como a los trabajadores de Kimberly y a los influencers que nos ayudaron a difundir este pedido de ayuda para los bosques”, dijo Sissi Añez, gerente de Comunicación y RSE al momento de cerrar la campaña dirigida a apoyar el trabajo de los bomberos voluntarios, guardaparques y comunarios que estaban combatiendo el fuego en las áreas protegidas del departamento.

La ejecutiva informó que la recaudación total de los cambios donados por los clientes en todas las sucursales de Farmacorp, Amarket y Dr. Osvaldo en 40 días de campaña llegó a Bs 55.907. Debido a la emergencia y los requerimientos de los bomberos voluntarios y personal a cargo de la protección de las áreas protegidas, se hicieron cuatro entregas parciales: la primera por Bs 7.470,49 se realizó el 27 de octubre; la segunda de Bs 14.800,07, el 3 de noviembre; la tercera por Bs 21.536,56, el 20 de noviembre, mientras que la última por Bs 12.109,97 se completó la tarde de este 4 de diciembre de 2023. Mientras que las donaciones de clientes en la cuenta de la Fundación Noel Kempff Mercado, a través de transferencias o QR, fue de Bs 65.588, con lo que la suma total de los donativos alcanzó la suma de Bs 121.495.

“Cada centavo ha ido sumando, comenzamos con la cuenta en cero y hoy podemos decir que gracias a las personas que confían en Farmacorp, en la Fundación Noel Kempff Mercado, en Alas Chiquitanas y en la Red Uno llegamos a las personas que necesitaban nuestra ayuda para combatir el fuego. Arrancamos en el peor momento, cuando teníamos el peor índice de contaminación y entre todos logramos canalizar las donaciones en un ejercicio pleno de ciudadanía, asumiendo responsabilidad y siendo parte de la solución de un problema que, ojalá, no vuelva a ocurrir nunca más”.

Durante el acto de entrega del cuarto cheque, Terbol realizó una segunda donación de medicamentos con un lote de vitaminas para los bomberos comunales de la zona de Roboré, asimismo, agradeció el esfuerzo de todos los voluntarios y el trabajo realizado, sobre todo porque ellos han asumido la responsabilidad del cuidado de los bosques, que es de todos.

MÁS DE CIEN MIL BOLIVIANOS EN LA CUENTA DE LA FUNDACIÓN NOEL KEMPFF MERCADO

A su turno, Cristina Prado, presidenta de la Fundación Noel Kempff Mercado informó que el monto total depositado en la cuenta de la institución durante la campaña llegó a Bs 121.495, que incluye todo lo recaudado en las sucursales de Farmacorp. De esta cantidad, 84% fue invertido en equipos e implementos, 10% en alimentos y víveres, 4% en logística y 2% en medicamentos.

“Realmente se ha logrado a un monto muy significativo, con esto hemos podido dar un apoyo real a las comunidades, a las personas que combatieron el fuego, a las personas más afectadas en la zona de los incendios. Todos estos recursos y suministros fueron enviados a las personas afectadas y a los bomberos que atendían las emergencias en los parques nacionales Noel Kempff Mercado, Amboró, Otuquis, kaa Iya, el AMNI San Matías y también en el Parque Municipal Valle de Tucabaca”, detalló Prado a tiempo de agradecer a Farmacorp, Alas Chiquitanas, Red Uno y a la población. “Gracias por su compromiso, esperemos que más allá de los resultados alcanzados, esta campaña ayude a generar más conciencia, estos desastres no deben repetirse cada año, no debemos normalizar esta situación. Hagamos los mayores esfuerzos para que estas situaciones no se repitan”.

Finalmente, Daniela Justiniano, en representación de Alas Chiquitanas, responsable de la coordinación con los bomberos, afirmó que los voluntarios siguen comprometidos y que ahora que la emergencia por el fuego pasó, ellos están gestionando la conformación de una brigada médica que se traslade hasta Roboré para atender a más de cien bomberos comunales voluntarios que estuvieron en la línea de fuego y han sufrido por el calor y la contaminación de sus vías respiratorias por la inhalación de humo.

“(Tenemos que) ser agradecidos y devolver la voluntad de los bomberos voluntarios en cualquier zona… son comunarios que se han vuelto bomberos voluntarios porque justamente tienen que cuidar su hogar, viven al lado de estos lugares que son bosques y han puesto de su parte a través de la capacitación que dan diferentes instituciones. Ellos se hacen visible en estos momentos, pero todo el año están atendiendo emergencias; la vocación de servicio que tienen es maravillosa, deberíamos ayudarlos más, no solamente en esta época”, dijo a tiempo de invitar a la ciudadanía a denunciar. “Esto también nos tiene que preocupar, lo que le sucede al bosque nos sucede a nosotros, evitemos llegar a este punto para hacer algo, aprendamos a ser más proactivos, trabajemos en la prevención”, concluyó.