Nuevos documentos refuerzan, quizás de manera concluyente, la hipótesis de la fuga de laboratorio sobre los orígenes del Covid-19.

El SARS-CoV-2 “ nunca existi ó en el mundo natural” y el FBI conoció una posible fuga de laboratorio en marzo de 2020 .

Los documentos obtenidos por U.S. Right to Know que muestran que científicos estadounidenses planeaban trabajar con científicos del Instituto de Virología de Wuhan de China para desarrollar nuevos coronavirus pueden «explicar por qu é nadie ha podido encontrar el virus SARS2 (tambi é n conocido como SARS-CoV-2) que infesta un a colonia de murci é lagos ” , seg ún Nicholas Wade, ex editor cientí fico del New York Times.

Se acerca cada vez más el día en que Washington tenga que añadir a su agenda con Beijing un tema irritante que durante mucho tiempo ha tratado de evitar: el hecho cada vez más probable de que China haya dejado escapar el virus SARS2 del laboratorio de Wuhan donde fue elaborado, desencadenando la Pandemia de Covid-19 que mató a unos 7 millones de personas en todo el mundo y causó estragos económicos indecibles.

Nuevos documentos pueden explicar por qué nadie ha podido encontrar el virus SARS2 (también conocido como SARS-CoV-2) que infesta una colonia de murciélagos, desde donde podría haber saltado a las personas. La razón sería que el virus nunca ha existido en el mundo natural. Los documentos obtenidos por U.S. Right to Know, un grupo de defensa de la salud, proporcionan una receta para ensamblar virus tipo SARS a partir de seis piezas sintéticas de DNA diseñadas para ser una secuencia de consenso (la forma genéticamente más infecciosa) de virus relacionados con el SARS1, el virus del murciélago, que causó la epidemia menor de 2002. El peso probatorio de la receta es que evidencia independiente previa ya apuntaba a que el SARS2 tenía precisamente esa estructura de seis secciones.

Los documentos descubiertos por U.S. Right to Know, y analizados por su reportera Emily Kopp, incluyen borradores y materiales de planificación para la ya conocida propuesta DEFUSE, una solicitud a DARPA, una agencia de investigación del Pentágono, para una subvención de 14 millones de dólares para mejorar las enfermedades similares al SARS virus de murciélagos.

La nueva receta concuerda sorprendentemente con un artículo teórico publicado en 2022 que predijo que el virus SARS2 se había generado exactamente de esta manera. Tres investigadores (Valentin Bruttel, Alex Washburne y Antonius VanDongen) observaron que el virus podía cortarse en seis secciones si se trataba con un par de agentes conocidos como enzimas de restricción y, por lo tanto, probablemente se había sintetizado y ensamblado de esta manera.

Las enzimas de restricción, producidas naturalmente por las bacterias como defensa contra los virus, son una herramienta invaluable para los biólogos porque cortan el DNA en puntos específicos conocidos como sitios de reconocimiento. Estos sitios ocurren aleatoriamente en todo el genoma, por lo que un virus natural tratado con una enzima de restricción se cortará en pedazos de diferentes tamaños. Sin embargo, los investigadores que quieren sintetizar un virus desde cero para manipular sus partes de manera más efectiva a menudo reorganizan los sitios de reconocimiento para que estén espaciados uniformemente. Esto permite sintetizar químicamente fragmentos cortos de DNA, todos de aproximadamente la misma longitud, y luego unirlos en un genoma viral completo. En pocas palabras: si su virus tiene sitios de reconocimiento espaciados uniformemente, es bastante probable que haya sido creado en un laboratorio.

Bruttel y sus colegas supusieron que un par de enzimas de restricción comúnmente utilizadas, conocidas como BsaI y BsmBI, podrían haberse utilizado para ensamblar el genoma del virus SARS2. Cuando examinaron la estructura del SARS2, descubrieron que los sitios de reconocimiento utilizados por estas enzimas estaban efectivamente espaciados uniformemente a lo largo del genoma, marcándolo en seis secciones. «Nuestros hallazgos sugieren firmemente un origen sintético del SARS-CoV2», escribieron.

Su artículo no recibió la atención que merecía, en parte debido a la dificultad de descartar una explicación natural para el espaciado uniforme. El pequeño grupo de virólogos que se opone rotundamente a la hipótesis de la fuga de laboratorio atacó el artículo calificándolo de “tonterías inventadas” (Edward Holmes) y “biología molecular de jardín de infantes” (Kristian Andersen).

La receta en los nuevos borradores de DEFUSE, sin embargo, se parece mucho a la propuesta en el artículo de Bruttel al decir que se construirían nuevos virus a partir de seis secciones de DNA sintetizadas en un laboratorio. Los documentos incluyen incluso un formulario para pedir la enzima de restricción BsmBI.

«Los borradores de documentos de DEFUSE muestran que, exactamente como habíamos postulado, planeaban usar 6 segmentos para ensamblar virus sintéticos, usar sitios de endonucleasa únicos que no alteren la secuencia de codificación y ¡¡¡COMPRAR BsmBI !!!» Bruttel escribió en una publicación en X.

El hecho de que los sitios de reconocimiento reordenados cambien la secuencia de ácido nucleico del virus pero no las proteínas que especifica es inusual y ocurriría por casualidad menos de una vez entre un millón.

Su coautor Washburne dijo en un correo electrónico: «Para nosotros, no es una sorpresa encontrar colaboradores de DEFUSE usando estas enzimas y discutiendo un ensamblaje de 6 segmentos porque las probabilidades de que este patrón ocurra en la naturaleza han sido muy bajas todo este tiempo».

El descubrimiento de la nueva receta ciertamente refuerza la posibilidad de que el espaciamiento regular de los sitios de reconocimiento de BsaI y BsmBI en el SARS2 sea una firma de origen sintético. De hecho, Richard H. Ebright, biólogo molecular de la Universidad de Rutgers, que calificó el artículo de 2022 de “digno de mención”. . . pero no decisivo”, dice ahora que la evidencia contenida en los nuevos documentos “eleva la evidencia proporcionada por la secuencia del genoma del nivel digno de mención al nivel de prueba irrefutable”.

Se acabó el juego”, escribió Matt Ridley, coautor de Viral: The Search for the Origin of COVID-19, señalando que cada característica sospechosa del SARS2 se explica por los métodos solicitados en los documentos de la propuesta DEFUSE. Pero su coautora, Alina Chan, sostiene que es necesario comprender más sobre lo que sucedió después de 2018.

El proyecto DEFUSE, filtrado por primera vez en 2021, se presentó en 2018 pero DARPA lo rechazó. Eso no significa que no se hayan realizado los experimentos que describe. Es una práctica común fortalecer una solicitud de subvención realizando gran parte del trabajo propuesto de antemano. O es posible que los investigadores hayan encontrado fondos en otra parte.

La propuesta DEFUSE fue escrita por Peter Daszak, director de EcoHealth Alliance en Nueva York, con socios como Shi Zhengli del Instituto de Virología de Wuhan y Ralph Baric de la Universidad de Carolina del Norte. La subvención proponía “introducir sitios de escisión apropiados y específicos para humanos” en los virus relacionados con el SARS, un procedimiento que podría haber llevado a la creación del SARS2, con su sitio de escisión distintivo de furina, dependiendo del virus inicial utilizado para la manipulación.

Los nuevos borradores muestran que los autores planearon sintetizar de ocho a 16 cepas de virus de murciélago tipo SARS, seleccionadas por su probable capacidad para infectar células humanas. El objetivo era utilizarlos para fabricar una vacuna para inmunizar a los murciélagos en regiones a las que las tropas militares podrían tener que entrar. Los investigadores eran muy conscientes del riesgo de que su trabajo desencadenara una pandemia. “Además, DEBEMOS dejar claro en la propuesta que nuestro enfoque no impulsará la evolución en el sentido equivocado (por ejemplo, impulsará la evolución de una cepa más virulenta que luego se convierta en una pandemia”, dice un memorando de planificación).

Algunos observadores creen que cuando DARPA se negó a financiar el proyecto, es posible que los miembros chinos del grupo hayan decidido buscar su propia financiación y seguir adelante unilateralmente. Esto es plausible, ya que Baric y Shi eran colaboradores pero también rivales. Con Baric bloqueado por falta de fondos de DARPA, Shi pudo haber visto la oportunidad de seguir adelante si podía adquirir fondos de fuentes chinas.

En cualquier caso, Daszak, el líder del proyecto, había planeado que gran parte del trabajo lo realizara el equipo de Shi en Wuhan, aunque eso significara engañar al Departamento de Defensa haciéndole creer que la mayor parte de la investigación la realizaría Baric en Estados Unidos. En una nota que se encuentra en los nuevos documentos, Daszak escribió: “Si ganamos este contrato, no propongo que todo este trabajo sea necesariamente realizado por Ralph, pero sí quiero enfatizar el lado estadounidense de esta propuesta para que DARPA se sienten cómodos con nuestro equipo. Una vez que obtengamos los fondos, podremos asignar quién hace qué trabajo exacto, y creo que muchos de estos ensayos se pueden realizar en Wuhan”.

Daszak es director de investigación, no virólogo, y quizás no comprendió del todo las consecuencias de esta decisión. El proyecto DEFUSE, si lo hubiera llevado a cabo Baric, habría avanzado en el segundo nivel más alto de condiciones de seguridad, conocido como BSL3, porque Baric creía que la manipulación de virus relacionados con el SARS era un trabajo peligroso y realizó su investigación en un laboratorio BSL3.

Los chinos quedaron menos impresionados por los peligros. Shi trabajó con virus relacionados con el SARS principalmente en laboratorios BSL2, que tienen requisitos mínimos de seguridad, aunque probó los virus en ratones humanizados en condiciones BSL3.

Cuando el SARS2 apareció por primera vez en el mundo, tenía todas las propiedades únicas que se esperarían de un virus elaborado según la receta DEFUSE. En lugar de desarrollar lentamente la capacidad de atacar a las células humanas, como deben hacer los virus naturales cuando saltan de los animales a los humanos, el SARS2 fue inmediatamente infeccioso para las personas, posiblemente porque ya se había adaptado en ratones de laboratorio humanizados al receptor de la célula humana.

El SARS2 posee un sitio de escisión de furina, que no se encuentra en ninguno de los otros 871 miembros conocidos de su familia viral, por lo que no puede haber obtenido dicho sitio a través de los intercambios evolutivos ordinarios de material genético dentro de una familia. La propuesta DEFUSE pedía insertar uno. Como ahora se sabe, el procedimiento DEFUSE consistió en ensamblar el genoma viral a partir de seis secciones de DNA, lo que explicaría el espaciado uniforme de los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción en el SARS2. A pesar de una intensa búsqueda, no se han encontrado precursores del SARS2 en el mundo natural. Dada la fecha de 2018 de la propuesta DEFUSE, los investigadores de Wuhan podrían haber sintetizado el virus para 2019, lo que explica perfectamente el momento de la pandemia de Covid-19, que de otro modo sería inexplicable, así como su lugar de origen. Todo encaja.

Tanto Beijing como Washington han encubierto información sobre el origen del SARS2. La ofuscación de Washington se ha visto favorecida por la desconcertante incapacidad de sus 17 agencias de inteligencia para descubrir documentos en posesión del propio gobierno de Estados Unidos, y por una prensa dominante demasiado obstinada e ignorante de la ciencia para comprender la historia de la década. La responsabilidad de Estados Unidos radica en haber permitido que dos altos funcionarios de investigación sanitaria, Anthony Fauci y Francis Collins, promovieran la investigación de ganancia de función (mejorando los virus naturales) durante años sin una supervisión de seguridad adecuada ni un consenso científico.

Aunque Washington puede ser cómplice, la mayor parte de la culpa de la pandemia seguramente recae en Beijing. Nadie excepto China es responsable de regular la seguridad de la investigación virológica en Wuhan. Al parecer, los investigadores chinos optaron por seguir adelante con un proyecto que DARPA, tal vez debido a los riesgos manifiestos, se había negado a financiar. Cuando el virus escapó de su laxa contención, el gobierno chino hizo todo lo posible para enterrar la verdad.

Pero esa verdad está cifrada en un lugar donde, una vez decodificada, nadie puede ocultarla: la estructura genética del propio virus SARS2.