¿Quién es María Celeste Ponce? La diputada de Javier Milei que causa furor en las redes sociales

Una de las diputadas fichadas por Javier Milei en la carrera por la presidencia se ha hecho viral en las redes sociales, principalmente por una foto y por ser influencer, además de política. Se trata de María Celeste Ponce, que encabezó la lista de Diputados nacionales del espacio libertario en Córdoba. Su tuit, en el que aparece ella junto a la bandera argentina y la frase: «Feliz de tener la bandera de Argentina en mi despacho«, ha superado el millón de visualizaciones.

¿Quién es María Celeste Ponce

María tiene 35 años y nació en Huinca Renancó, siendo una de las personas de confianza de Milei, así lo demuestran varias fotografías juntos. Se ha definido como antifeminista, pro vida y anticomunista. Definiéndose a sí misma como una «pequeña empresaria e inversionista».

Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y se encuentra en la etapa final de sus estudios, según indica en sus redes sociales, especificando que solo le resta presentar su tesis. Como emprendedora, creó ‘Celeste Cielo’ en 2017, una empresa local centrada en la gráfica, pero lamentablemente tuvo que cerrar debido a las repercusiones de la pandemia.

En la actualidad, desempeña el rol de socia en QBB, donde se concentra en proyectos relacionados con software y aplicaciones móviles, colaborando con un equipo especializado en tecnología de la información.

Así explicó ella misma cómo llegó a estar tan cerca de Milei: «En ese entonces compartíamos contenido relacionado, luego hablamos de otros temas y con el tiempo me interesaron sus ideas y comencé un apoyo formal a través de Pumas Libertarios», destacó.

«Javier quería que fuera lo más espontáneo posible por eso no avisamos con mucho tiempo. Fue impresionante, mucha gente que quería sacarse una foto con él, literalmente no se podía caminar. Tiene una personalidad única y la gente lo ve auténtico, honesto y no son solo los jóvenes. No es que no quiera hablar con los periodistas, no tiene tiempo. Javier no te va a pedir nunca nada, él sabe cómo pienso y me dijo: ‘No tenés que hacer nada más«, explicó.