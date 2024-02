ALBA-TCP rechaza el secuestro del avión venezolano retenido en Argentina y enviado a EE.UU.

La madrugada de este lunes la aeronave partió con destino al país norteamericano, tras la autorización del Gobierno de Milei.

Fuente: actualidad.rt.com

Los países que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA-TCP) repudiaron el secuestro de la aeronave del Emtrasur, propiedad de Venezuela, que fue confiscada en Argentina y enviada a EE.UU.

«Esta agresión es otra de las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los EE.UU., que atentan contra la soberanía de Venezuela y violan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional», reza el comunicado oficial que fue emitido el domingo.

ALBA-TCP repudiates misappropriation of venezuelan aircraft hijacked in Argentina in 2022 pic.twitter.com/7C7jtvabuT

— ALBA-TCP (@ALBATCP) February 11, 2024