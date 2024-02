Evo Morales reta al ministro de Justicia a cumplir su amenaza de procesarlo penalmente

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El expresidente Evo Morales y el ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: ANF

eju.tv

Boris Bueno Camacho

“Ojalá me procesen”: Evo dice que hasta ahora no le llega el proceso que Lima prometió; YPFB normaliza suministro de gasolina en el eje troncal; y doloroso último adiós a la madre e hija asesinadas en La Paz; ahora sus restos descansan en Cochabamba. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “Ojalá me procesen”: Evo dice que hasta ahora no le llega el proceso que Lima prometió

“No tengo ningún proceso, Ojalá me procesen. Iván Lima dijo: voy a procesar a Evo. Estoy esperando ese proceso, hasta ahora no llega. Cuando me amenazó primero el año pasado, un grupo de abogados de La Paz, otro de Cochabamba y otro de Chuquisaca dijeron que vamos a defender (a Evo)”, dijo el exmandatario.

– Novillo denuncia que Evo pactó con CC y Creemos para liberar a Áñez y Camacho

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien incluso vivió en 2006 con el expresidente Evo Morales y Santos Ramírez en la residencia de San Jorge, cuando ambos dirigieron las cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, y eran entrañables amigos, dijo hoy desde la vereda opuesta y como enemigo político del líder del MAS, que Morales miente para encubrir su pacto con las agrupaciones opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, y que busca su reelección a cambio de liberar a la expresidenta Jeanine Áñez y al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

– Postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y del TCP deben cumplir hasta 15 requisitos

Los postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberán cumplir con al menos 15 requisitos, nueve comunes y seis específicos de acuerdo con el espacio al que aspiran, señala la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024.

– YPFB normaliza suministro de gasolina en el eje troncal

Tras los bloqueos y las consecuencias de estos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la normalización en el suministro de gasolina para los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo este domingo que excepto algunos casos especiales en pasos fronterizos, la distribución es normal y señaló que ya pasó la “psicosis” por la demanda de este carburante debido a los bloqueos y el movimiento turístico por Carnaval.

– Bolivia segundo país de mayor riesgo para la inversión privada

Al 8 de febrero de este año, el banco internacional JP Morgan, en su informe sobre calificación de riesgo país en el continente americano, ubicó a Bolivia como el segundo de la región más riesgosa para la inversión privada, solo después de Venezuela, según el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero.

– Montenegro denuncia al Legislativo por secuestrar $us 875 MM de créditos externos

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, denunció que la Asamblea Legislativa tiene secuestrado $us 875 millones que son de créditos externos y que coadyuvarían a la inversión pública del país. Lamentó que el acuerdo en el Legislativo no se cumpla, pues no solo implicaba la aprobación de la ley para la convocatoria a elecciones judiciales, sino tratar los proyectos de los créditos externos que están por más de 10 meses “secuestrados”.

– Analista económico afirma que la bolivianización está herida de muerte

El analista económico Alberto Bonadona afirmó que la bolivianización de la economía que pregona el gobierno, “está herida de muerte” porque para haberla mantenido se necesitaba un gran impulso en las exportaciones y porque el precio del dólar en el mercado paralelo está marcando otro ritmo en la economía.

– Doloroso último adiós a la madre e hija asesinadas en La Paz; ahora sus restos descansan en Cochabamba

María Lindaura Vega Jaldín y su hija Miranda Lucía Tejada recibieron el último adiós de sus seres queridos este domingo en Cochabamba y en horas de la tarde las enterraron. Los cuerpos de ambas víctimas, que fueron asesinadas el pasado domingo, se trasladaron desde La Paz hasta la ciudad del Valle para que los familiares de esa región y quienes viven en el exterior del país participen del sepelio.

– Matan a tiros a un hombre en San Ignacio de Velasco y en los Yungas sospechan de dos linchamientos

Según testimonio de vecinos ignacianos, el tiroteo habría sido ejecutado por tres individuos, enmascarados quienes llegaron a la tienda en una camioneta y tras identificar a la víctima procedieron a dispararle, para luego marcharse.Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladaron hasta el lugar para acordonar la zona y recabar las primeras labores investigativas.

– Carnaval de Oruro deslumbra, gana elogios de diplomáticos y prevé movimiento superior a los Bs 200 millones

El Carnaval de Oruro deslumbró este sábado a miles de visitantes, se ganó el elogio de cerca de una centena de diplomáticos que quedó maravillada por las melodías, los atuendos y los pasos de los integrantes de 52 fraternidades que dan vida a la declarada Obra Maestra del Patrimonio Cultural de la Humanidad, que este año prevé mover unos Bs 280 millones.