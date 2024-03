Disidentes advierten que en CC hay una “rosca mesista” y una crisis de liderazgo de Carlos Mesa

Sin embargo, Pedrazas y Alejandra Camargo negaron esa aseveración porque no es verdad que uno se aleja de una Alianza para irse con otra tienda política, si no puede ser por convicción.

Fuente: ANF

Tras publicación de “lista de tránsfugas”, los “disidentes” advirtieron que en la bancada Comunidad Ciudadana (CC) existe una “rosca mesista” que toma decisiones arbitrarias; además, aseguraron que el liderazgo de Carlos Mesa está en crisis porque “no tiene la capacidad” para unificar a los parlamentarios de la segunda fuerza política en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El diputado opositor Ronald Huanca sostuvo que fue expulsado de la Alianza CC en dos oportunidades por no ceder ante las decisiones de los “mesistas”, pero actualmente se mantiene como militante del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y aseguró que no renunciará a su militancia izquierdista.

“Sí, hay una rosca (mesista en CC), podemos decir, – lo digo con nombres –, (están Carlos) Alarcón, (Enrique) Urquidi y todo ese grupo, (incluido Luisa) Nayar. Lo que no gusta a muchos asambleístas o diputados (disidentes) es que no haya un debate político, no haya un debate económico y social para que el ganador sea el pueblo boliviano y no solamente un grupo”, declaró Huanca a la ANF.

El jefe de bancada de CC en la Cámara Baja, Enrique Urquidi, informó recientemente que, de los 78 parlamentarios en Diputados, entre titulares y suplentes, al menos 16 se habrían prestado a favorecer al masismo en las votaciones para la Ley del Oro y la aprobación de los créditos internacionales. Anunció que tramitarán la recuperación de los curules.

En ese marco, tras la aprobación de los proyectos de ley de créditos internacionales en la Cámara de Diputados durante la semana pasada, CC publicó las fotografías y los nombres de 11 diputados que se habrían vendido al “arcismo”.

Se trata de Krupskaya Adhair Oña Sánchez, Mónica Sofía Torres Campuzano, Roxana Vidales Mostajo, Rosario Ninón Torrez Rocha, Daniel Prieto Tomelitch, Lucía Condori Cerro, Erick Marcelo Pedrazas López, Herbert Taboada Pérez, Ana María Saavedra Terán, Doris Claudia Torrez Antezana y Ronald Huanca López.

Crisis de liderazgo de Mesa

El diputado opositor Miguel Roca advirtió que hay una crisis de liderazgo en la bancada de CC porque una “rosca chiquita” toma malas decisiones.

“Claramente, en Comunidad Ciudadana hay una crisis de liderazgo porque la oficialidad de Comunidad Ciudadana siempre ha querido definir por todos en un grupo chiquito”, declaró Roca.

Lamentó que, producto de las “malas decisiones”, la oposición tradicional en se haya mostrado, en estos tres años de mandato legislativo, de fracaso en fracaso.

La diputada de CC María Elena Pachacute tildó a los “tránsfugas y disidentes” de parlamentarios sin moral ni ética, porque fueron desleales en su conducta al votar, en 2003, a favor de la “ley del oro” y, en 2024, por la aprobación de los créditos requeridos por el “arcismo”.

Mesa también fue blanco de críticas porque, tras presentar el proyecto de ley para que las elecciones primarias sean abiertas, desde el “arcismo” aseguraron que perdió apoyo hasta en su propia bancada.

