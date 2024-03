Marcelina desapareció hace un mes y la vecina halló su cuerpo en un barranco

Tenía 81 años. Reportan que sus restos se hallaban dentro de un barranco, cerca de un río en Pacata Alta, Cochabamba.

La había reportado como desaparecida hace aproximadamente un mes. Finalmente, la hallaron sin vida. Se trata de Marcelina Lupa, una mujer de 81 años.

Según datos de Unitel, el cuerpo de la octogenaria fue hallado por Máxima, su propia vecina, en Villa El Mar, Pacata Alta, por mera casualidad.

La vecina, preocupada por encontrar la oveja que huyó del rebaño, se dio a la tarea de buscar al animal. Fue entonces que se insertó en un barranco. Allí yacía Marcelina, sin vida.

Conforme a la información de Unitel, el cadáver estaba incompleto debido a la presencia de animales de la zona.

“He entrado cerca de este río a buscar a mi ovejita y ahí la he encontrado. No sabía que estaba el cuerpo también. Es de doña Marcelina, esa señora que había desaparecido, yo pensé que ya la habían encontrado. De ese modo, yo solita la he encontrado cerca de ese río”, narró Máxima, sobre su desafortunada experiencia personal.

Uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), fiscales y la Unidad de Homicidios acudieron a la escena del crimen para dar inicio a las investigaciones.

Marcelina fue trasladada al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), lugar en el que le practicarán la autopsia.