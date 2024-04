Arce atribuye calificación de Moody’s a créditos bloqueados en el Legislativo, asegura que Bolivia paga su deuda externa

Fuente: ABI

El presidente Luis Arce aseguró que la calificación de Moody’s de Caa1 a Caa3 tiene un origen político vinculado a la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte de evistas y la oposición, a quienes –consideró- el pueblo les dará una respuesta en las urnas, “ahí vamos a definir estas cosas”.

“Bolivia no ha dejado de pagar su deuda externa ni un solo día, no debemos, seguimos pagando sin problemas ¿Cuál es el fundamento entonces de que los organismos vayan bajando? Es un tema político, ellos dicen que en la Asamblea Legislativa no se aprueban créditos, esa es la razón por la que nos andan disminuyendo calificación de riesgo y los otros se ponen felices”, explicó.

La calificadora Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3”, advirtiendo que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía, respondió que la calificadora limita su análisis a las presiones de liquidez en moneda extranjera sin considerar las políticas económicas que permiten proteger la estabilidad y el crecimiento económico.

Hasta principios de abril estaban paralizados de aprobación en el Legislativo más de $us 900 millones, como consecuencia de un pacto entre legisladores evistas y las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Condicionan su viabilización a la aprobación de leyes en contra de la prórroga de mandato de las máximas autoridades judiciales de Bolivia.

“Ellos (legisladores) son los que ahorcan la economía del pueblo boliviano. Hay que darle una respuesta, y esa respuesta, seguramente, la vamos a tener en las urnas, donde ahí vamos a definir estas cosas”, afirmó en la inauguración del Congreso Ordinario de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa” en Sapahaqui.

Uno de los últimos créditos bloqueados por el Senado es el de $us 62 millones para la ampliación de la línea Café de Mi Teleférico, con el riesgo de que sea postergado hasta la próxima legislatura.

“Hoy no tenemos la plata que teníamos antes. El gas se ha agotado. Estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas, no tenemos esos recursos. Y cuando nos queremos prestar la Asamblea Legislativa, hay que decirlo con claridad, la derecha y el ala evista, nos niegan”, insistió el presidente.

Arce cuestionó, sin dar nombres, a quienes enarbolan el discurso de unidad y apuestan a la división de las organizaciones sociales, que en mayo se reunirán en El Alto para la elección de la nueva directiva del MAS.

