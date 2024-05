Aurora y la U de Vinto piden se llame un Congreso para tratar el supuesto complot contra Costa

Los clubes Aurora y Universitario de Vinto enviaron hoy una nota al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, en el que solicitan se convoque un Congreso Ordinario para tratar la destitución de las personas que fueron vinculadas en el supuesto complot con Costa y la FBF.

“En atención a las alarmantes declaraciones realizadas por parte del exasesor legal de la ACF (Asociación Cruceña de Fútbol) y exabogado personal de Noel Montaño Cabrera, así como documentación publicada por ciertos miembros de la Federación boliviana de Fútbol solicitamos que de acuerdo al artículo 34 en concordancia con el artículo 37 del Estatuto de la FBF, el Comité Ejecutivo y/o presidente de la FBF convoque, de emergencia, a un Congreso Ordinario para que se trate específicamente la destitución de las personas vinculadas en el complot contra el fútbol boliviano”, señala la misiva enviada por ambos equipos.

Wilfredo Vélez, exasesor legal de la ACF y de Montaño, denunció el lunes que detrás de todas las afirmaciones que realizó Montaño estarían involucrados dirigentes de Oriente Petrolero y Blooming, que pretenderían desestabilizar la gestión de Costa a la cabeza de la FBF.

“Dentro de todo esto que le ha sucedido a Noel hay personas que están detrás, personas que han venido manifestando todo lo que ha dicho y que lo han apoyado, eso lleva a una asociación delictuosa, por ello quiero denunciar a personas que están detrás de todo, porque él personalmente me lo ha dicho, quienes lo están protegiendo con el único objetivo de desvirtuar todo lo que ha hecho la FBF en pro de que se haga todo de la mejor manera, quiero denunciar a dirigentes de Oriente Petrolero y Blooming con mucho dolor. El señor Sebastián Peña, Fernando Cuéllar y por cierto Ronald Raldes, quienes han estado participando de reuniones y apoyando a Noel Montaño a tomar decisiones que no le han hecho bien al fútbol cruceño y al fútbol nacional, no tiene pruebas que siempre le he pedido, y por ello no me voy a prestar al juego de supuestos”, sostuvo Vélez.

Es ante estas declaraciones que hoy Aurora y la U de Vinto piden que se convoque un congreso para tratar la destitución de los dirigentes involucrados.

Además, piden que el “Comité Ejecutivo de la FBF realice las denuncias correspondientes ante la FIFA y Conmebol en contra estas personas”.