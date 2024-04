El comercio exterior de Bolivia continúa con un déficit comercial que, a febrero de este año, alcanzó los $us 295 millones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde septiembre del año pasado, Bolivia registra un constante déficit comercial y que a la fecha no puede revertirse debido a los factores externos e internos que afectan al desarrollo del comercio exterior boliviano.

En septiembre de 2023 el déficit llegó a $us 119 millones, redujo a $us 66 millones en octubre; luego se incrementó a $us 229 millones en noviembre, y en el último mes se registró una balanza comercial negativa de $us 214 millones y en enero de este año el saldo fue de menos $us 185 millones.

De acuerdo con el ente estadístico, en el ámbito externo, la situación de los mercados financieros y la contracción económica mundial fueron los factores; y en el interno, el cambio climático y los constantes bloqueos de carreteras en las principales rutas se reflejan en un déficit.

“El déficit que presenta el saldo comercial a febrero de 2024 se explica porque el volumen de exportaciones, hacia los diferentes socios comerciales, se vio afectado debido a los múltiples puntos de bloqueo en las carreteras del país, así como a las cotizaciones más bajas de los principales productos de exportación a similar período”, publicó el INE en su informe de comercio exterior.

Balanza

El resultado del déficit comercial se explica porque las exportaciones a febrero alcanzaron los $us 1.263 millones, cifra menor en $us 371 millones a la registrada en el mismo período de 2023. Mientras que las importaciones llegaron a $us 1.558 millones, menor en $us 165 millones a la registrada en igual período del año pasado.

Bolivia cerró 2023 con un déficit en la balanza comercial de $us 585 millones, luego de tres años consecutivos (2020-2022) de superávit. En 2000, el país registró una cifra similar en el saldo comercial de menos $us 545 millones.

Estas cifras negativas que presenta el comercio exterior boliviano preocupan al sector exportador privado, por lo que el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, pidió el 10 de abril que se encare adecuadamente medidas para revertir la situación.