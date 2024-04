Comisión de Constitución solicitó a entidades un banco de preguntas «adicional» para examen oral

Fuente: ANF

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, confirmó que solicitó a todas las instituciones un banco de preguntas “adicional” para el examen oral en la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, pese a que tienen un banco de 2.000 preguntas.

“Se está solicitando 50 preguntas más por cada institución para poder aumentar a las preguntas que estarían faltando (para el examen oral)”, afirmó el senador en declaraciones a la ANF.

Explicó que el paquete de preguntas es para garantizar la “transparencia” del examen, además que exista una mayor “aleatoriedad” cuando los postulantes escojan los bolillos con la pregunta y porque supuestamente se incrementará el número de postulantes que han interpuesto amparos constitucionales.

Rejas negó que esta decisión de solicitar una batería adicional de preguntas tenga que ver con la denuncia de “filtración de preguntas”. La pasada semana se reportó que circulaba entre los postulantes un conjunto de preguntas que presuntamente eran para el examen.

“No, no, nada que ver. Las preguntas están totalmente seguras”, sostuvo el legislador que está al frente de la Comisión Mixta de Constitución que tiene a su cargo la preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sin embargo, no descartó totalmente ese hecho, “si hay alguna filtración lo habrán hecho seguramente, tal vez, ya corre por parte de las universidades, pero no por parte de nosotros (Legislativo) porque nosotros no hemos abierto ningún sobre que nos presentaron las universidades”, precisó Rejas.

La ANF accedió a la nota que el legislador envió al director de la Escuela de Jueces, solicitando nuevamente que envié un conjunto de 200 preguntas, de la misma manera extendió el pedido al sistema universitario y a los colegios de abogados.

El plazo de entrega de las preguntas, según la misiva, era hasta este pasado 25 de abril, incluso advierten que no se recibiría fuera de la fecha y del horario; hasta este viernes no se habían remitido las interrogantes, Rejas dijo que recibirán en sesión de la comisión la próxima semana.

El presidente de dicha comisión anunció que el lunes empezarían el examen oral. ¿Entonces el examen oral empezará sí o sí el lunes? “así es”, respondió a este medio.

