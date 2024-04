El senador Luis Adolfo Flores indicó que son cerca de 10 amparos que amenazan con paralizar las elecciones judiciales y el primer día de calificación habrá otros 10 amparos más de postulantes que no estén satisfechos con su calificación.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, señaló este martes que mientras no sean notificados con el amparo constitucional se continuará trabajando con el cronograma de la evaluación de los exámenes orales a los postulantes en carrera al Tribunal Constitucional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Indicó también que se hará las representaciones necesarias cuando corresponda.

La mañana de este martes se conoció que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección de las judiciales tras una acción de amparo constitucional interpuesta por la postulante inhabilitada Margarita Medrano.

“Nosotros entramos en un cuarto intermedio, pero ayer (lunes) hemos decidido empezar el miércoles a las 06.00 con las preguntas a los postulantes. No nos han notificado y mientras no nos notifiquen no hay paralización en este proceso. Esperemos que llegue y ahí se analizará y evaluará para hacer la representación de cual emparo nos han presentado”, dijo Rejas.

Añadió que “el pueblo boliviano está esperando y con la esperanza de que podamos sacar a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y podamos reconducir la justicia en nuestro país”.

Luis Adolfo Flores, senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), cuestionó que en el país haya un desorden jurídico e indicó que los vocales que ordenaron paralizar las judiciales deberían venir a la Asamblea para legislar porque están por encima de las leyes.

“Que vengan ellos y hagan una ley de acuerdo a lo que quieren calificar a sus amigos y salgan electos sus amigos. Así nos vamos a nuestras casas”.

“Lamentamos lo que está sucediendo y no debieran paralizar, debieran pedir la revisión, tal vez, por parte de las comisiones porque puede haber errores, pero este conjunto de amparos es porque no están de acuerdo y están paralizando. El daño que están ocasionando al país estos jueces y vocales es para destruir el Estado, la normas y la Justicia”.

Desde sus redes sociales, el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, rechazó que se paralicen las elecciones judiciales con sentencias inconstitucionales, esta vez, desde la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz.

“Ahora entendemos el por qué defienden a toda costa a los magistrados autoprorrogados, para que sigan resolviendo causas en favor de terratenientes. Un gobierno que pretende gobernar a través fallos judiciales y sentencias inconstitucionales. ¡El pueblo pide elecciones ya!”, escribió Morales desde su cuenta de X.