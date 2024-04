Cómo ser pro-Palestina, pro-Israel y pro-Irán

“La solución de los tres Estados” comienza con el reconocimiento de que no hay esperanza de resolución del conflicto sin un cambio de liderazgo en Teherán, Jerusalén y Ramallah

Por Thomas L. Friedman

El ataque con misiles y drones de Irán contra Israel durante el fin de semana fue una escalada revolucionaria que requiere un replanteamiento por parte de Israel y su aliado más importante, Estados Unidos. Yo lo llamo “la solución de los tres Estados”.

Comienza con el reconocimiento de que probablemente no haya esperanza alguna de resolución del conflicto palestino-israelí o del conflicto entre Israel e Irán sin un cambio de liderazgo en Teherán, Jerusalén y Ramallah.

Empezando por Teherán: no estoy a favor de ningún intento occidental de derrocar a la República Islámica de Irán desde fuera, pero rezo para que algún día el pueblo iraní lo haga desde dentro.

“Esta región no verá ninguna paz o estabilidad significativa mientras este gobierno actual esté en el poder en Teherán”, explicó Karim Sadjadpour, un experto en Irán del Carnegie Endowment for International Peace. “Porque los vastos recursos y capacitación de Irán están financiando al 5% de los fanáticos que están haciendo la vida un infierno para el 95% de los palestinos, libaneses, sirios, yemeníes e iraquíes que sólo quieren vivir en paz. Parafraseando a Shimon Peres sobre las perspectivas de cambio en Irán, la buena noticia es que hay luz al final de ese túnel. La mala noticia es que hoy no hay túnel”.

Teniendo en cuenta cuántas veces los iraníes han desafiado su régimen teocrático sólo para ser aplastados por su puño de hierro, está claro que hay voluntad. Sólo tenemos que esperar que encuentren una manera pronto.

Porque Irán e Israel alguna vez fueron aliados naturales: las dos principales potencias no árabes en Medio Oriente. Eso cambió con la Revolución Islámica de 1979. Estableció en Teherán un régimen que priorizaba la difusión de su ideología islámica (y la destrucción del Estado judío de Israel) por encima del bienestar de los iraníes. Si Irán fuera simplemente un Estado normal que priorizara el avance de su propio pueblo sobre la destrucción de otro, sería un enorme cambio para la región.

Fue bueno ver que el régimen de Teherán no obtuvo mucho impulso de popularidad al disparar más de 300 drones y misiles contra Israel el sábado, casi todos los cuales fueron interceptados o estrellados antes de causar daño alguno. De hecho, las cuentas de redes sociales en el mundo árabe han estado plagadas de chistes que ridiculizan al régimen iraní por básicamente tener 0 de 300 y sugieren que las únicas personas que murieron lo hicieron de risa.

Cuando digo que necesitamos un cambio de régimen en Ramallah, me refiero a la corrupta e inepta Autoridad Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas, de 88 años. ¿Por qué es tan importante la Autoridad Palestina? Porque todavía abraza vivir en paz con Israel y el marco de Oslo destinado a conducir a dos estados para dos pueblos autóctonos. Eso es lo que hace que una Autoridad Palestina fuerte sea la piedra angular de cualquier paz palestino-israelí y de una alianza árabe-israelí-occidental sostenible para disuadir o confrontar a Irán.

Así que si hoy queremos ser pro palestinos (además de ser pro Israel, pro Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, pro Acuerdos de Abraham o un régimen antiiraní), lo más significativo por lo que podemos impulsar es contribuir a la transformación de la Autoridad Palestina en una institución de gobierno eficaz, dirigida profesionalmente, no corrupta y responsable ante los donantes.

Ese tipo de Autoridad Palestina puede ser un socio para una solución de dos Estados con Israel y reemplazar a las fuerzas israelíes, junto con los ejércitos árabes amigos, y gobernar la Franja de Gaza en lugar de Hamas, que es pro iraní y que odia a Israel, y dejarlo si es posible desmantelado.

En general, doy al equipo de Biden altas calificaciones por el trabajo que ha realizado respondiendo a la guerra tremendamente tensa y compleja entre Israel y Hamas y, durante el fin de semana, ayudando a Israel a lidiar con el ataque con misiles iraníes. Sin embargo, un error clave que ha cometido fue permanecer pasivo mientras Abbas nombraba en marzo un “nuevo” gobierno liderado por un antiguo compinche como primer ministro, el empresario Muhammad Mustafa. Ese no era el gobierno de cambio que muchos palestinos esperaban, que los árabes moderados exigían y que el pueblo palestino tanto necesitaba.

Como sabe cualquiera que haya informado desde Cisjordania, hay abundante talento de liderazgo entre los palestinos allí, por no hablar del extranjero: hombres y mujeres altamente educados y capaces. Pero muy pocos han sido elegidos para la Autoridad Palestina, que necesita contar con los mejores y más brillantes palestinos en este momento clave.

Países como los Emiratos Árabes Unidos están dispuestos a intervenir y asesorar, capacitar y financiar una Autoridad Palestina en transformación, e incluso apoyarla en Gaza con fuerzas armadas, pero eso no sucederá hasta que Abbas se retire. La autoridad necesita un constructor de instituciones probado y no corrupto en el molde del ex Primer Ministro Salam Fayyad, el mejor modelo de liderazgo palestino de todos los tiempos.

Lo que explica por qué hoy también necesitamos un cambio de liderazgo en Israel. Nadie ha hecho más para frustrar e impedir el surgimiento de una Autoridad Palestina efectiva que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, quien pasó años asegurándose de que Hamas tuviera suficientes recursos de Qatar para mantenerse en el poder en Gaza e impedir la creación de un organismo palestino unificado de toma de decisiones. – y, al mismo tiempo, denigrar a la Autoridad Palestina por cada defecto que tuvo. Netanyahu nunca elogió a la autoridad por apegarse a la no violencia (a diferencia de Hamas) y por la forma en que sus servicios de seguridad ayudaron a Israel a evitar que Cisjordania explotara a pesar de la enorme expansión de los asentamientos israelíes. El enfoque de Netanyahu fue vergonzoso y, como ahora vemos, no redunda en interés de Israel.

Muchos palestinos, y sus partidarios en el extranjero, dicen hoy: “Bueno, si Israel dice que no hay diferencia entre la Autoridad Palestina y Hamas, tal vez todos deberíamos simplemente estar con Hamas”. ¿Por qué esto beneficia a Israel?

Además, en octubre, Israel invadió Gaza bajo el liderazgo de Netanyahu sin una estrategia de salida, sin un plan para el día siguiente y sin un socio palestino que pueda gobernar Gaza, junto con ejércitos árabes amigos, si Israel puede derrocar al gobierno de Hamas.

Netanyahu no se asociará con la Autoridad Palestina porque está siendo juzgado por corrupción y necesita conservar su cargo para llegar a un acuerdo de culpabilidad, en caso de ser condenado. La única manera de hacerlo es confiar en los partidos supremacistas y de colonos judíos de extrema derecha de su coalición, que se niegan a ver a la Autoridad Palestina convertirse en un órgano de gobierno eficaz porque eso significaría que es un socio legítimo para una solución de dos Estados. eso obligaría a Israel a renunciar a todo o parte de Cisjordania.

Esto no sólo es increíblemente peligroso para Israel en términos del futuro de Gaza, sino también (ahora se puede ver claramente) para la confrontación con Irán, que está alcanzando un nivel completamente nuevo.

Israel, como quedó demostrado durante el fin de semana, no habría podido hacer frente eficazmente al ataque con misiles de Irán sin una alianza regional, sin una estrecha coordinación con Jordania y los Estados árabes del Golfo, que proporcionaron detección de alerta temprana y, en el caso de Jordania, derribaron misiles y drones iraníes se dirigen a Israel. Israel también contó con la ayuda de las fuerzas aéreas estadounidenses, británicas y francesas, y de la Armada estadounidense.

Atención, atención, atención: es una completa fantasía creer que Estados Unidos, Jordania y los aliados árabes y de la OTAN de Israel podrán mantener una larga confrontación con Irán – defendiendo abiertamente a Israel – si Israel tiene un gobierno decidido a anexarse Cisjordania y poblar cada sector allí con asentamientos, así como permanecer en Gaza sin ningún socio palestino legítimo.

La popularidad de Israel se ha ido erosionanda en todo el mundo occidental desde el 7 de octubre, sin mencionar el mundo árabe musulmán. El apoyo que Israel obtuvo el fin de semana pasado contra Irán no es sostenible, a menos que Israel demuestre un cambio de actitud hacia la Autoridad Palestina y planee una salida de Gaza.

Pero fantaseemos en una dirección diferente por un momento. Imagínese si Israel anunciara mañana una congelación de los nuevos asentamientos, su voluntad de transferir más responsabilidades de gobierno y seguridad a la Autoridad Palestina en Cisjordania y Gaza (tan pronto como haya desarrollado la capacidad) y su voluntad de invitar a Estados Unidos, el Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para ayudar a llevar a la Autoridad Palestina a ese nivel y financiar sus instituciones, ¿qué pasaría inmediatamente?

Tanto Irán como Hamas se desinflarían, más de lo que podría lograr cualquier ataque con misiles israelí.

“Dios mío”, dirían la Guardia Revolucionaria de Irán y Hamas, “eso es un desastre. Significa que no podemos seguir deslegitimando fácilmente a Israel en Occidente. Significa que se han creado las condiciones para el tratado de seguridad entre Estados Unidos, Israel, Palestina y Arabia Saudita. Y significa que los gobiernos árabes podrán colaborar mucho más cómoda y abiertamente con Israel contra Irán y sus representantes. Eso es un desastre”.

También significaría que Irán ya no podría presentarse como el gran defensor de la causa palestina, una pose que simplemente disfraza su venenoso deseo de destruir el Estado judío y desvía la atención del aplastamiento de su propio pueblo, en particular de mujeres y niñas. y sus aspiraciones democráticas.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos y las capitales occidentales, la colaboración con Israel ya no sería tan políticamente tóxica. Y en Rusia y China, su colaboración con Irán parecería tan cínica como lo es: pro-Hamas, no pro-palestina.

Sí, puedo asegurarles: nada podría beneficiar más a Israel desde el punto de vista estratégico.

Pero eso no puede suceder ni sucederá mientras Netanyahu esté en el poder.

Estamos en un momento caótico en el Medio Oriente ahora mismo. Lo único que sé con certeza es que una Autoridad Palestina eficaz, creíble y legítima es la piedra angular de todo resultado decente: una solución sostenible de dos Estados, una alianza árabe-israelí sostenible contra Irán, una política sostenible de Estados Unidos y la OTAN en Oriente Medio para proteger una Israel democrático del Teherán teocrático y una eliminación sostenible de la “carta Palestina” de las manos de Irán.

Pero para que se produzcan serán necesarias transformaciones de liderazgo en Teherán, Ramallah y Jerusalén (y no en Washington).

