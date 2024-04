Congreso del MAS: Evistas rechazan las observaciones del TSE y advierten que no consensuarán con arcistas

Fuente: Unitel

Surgen varias reacciones con relación a las observaciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al congreso evista del Movimiento Al Socialismo (MAS). Dirigentes de sectores sociales que apoyan a Evo Morales, rechazan la determinación de este órgano y advierten que no van a consensuar con sectores que respaldas al presidente Luis Arce.

“Estamos muy molestos por la determinación del Tribunal Supremo Electoral. Quieren obligar e imponer a nuestro hermano a Evo Morales para que convoque con los dirigentes corruptos y prebéndales. No estamos de acuerdo y no vamos a coordinar con ellos”, dijo el exdirigente de los campesinos de La Paz, Omar Ramírez.

Por su parte, el exdirigente cocalero evista Arnold Alanes, dijo que el órgano electoral está perdiendo credibilidad y no está demostrando imparcialidad. Alanes dijo que no coordinarán con sectores que aparentemente no son del MAS.

“El tribunal electoral observa y conmina a coordinar con dirigentes que no representan al MAS, el gobierno está dando ordenes al Tribunal Supremo Electoral para intentar apropiarse de la sigla del MAS”, dijo Alanes.

La Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) devolvió el trámite de supervisión del congreso que organiza el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) para junio.

Según el documento, el TSE observa que la convocatoria incumple el estatuto del MAS en referencia a que el congreso debe ser convocado “previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.