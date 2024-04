Dirigente Csutcb arcista: TSE que piense, que no se equivoque al negar acompañamiento al congreso del MAS

El dirigente Casilla aseguró que se corrigieron todas las observaciones hechas por el órgano electoral.

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) del ala arcista Hugo Casilla afirmó este martes que en esta jornada se subsanó las observaciones que realizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la solicitud de supervisión al congreso del MAS-IPSP. Por tanto, les piden a los vocales que piensen y que no se equivoquen en negar el acompañamiento.

“Por tanto, Tribunal Supremo Electoral que no se equivoque, que no se raye y más bien que de una vez saque el acompañamiento de este congreso, que está convocado a la cabeza de la dirección nacional y el Pacto de Unidad, porque nosotros cumplimos con todos los requisitos. Si el Tribunal Supremo Electoral no saca hoy día el acompañamiento a nuestro congreso del MAS – IPSP, bueno pues que también asuma las consecuencias que vendrán posteriormente”, señaló Casilla.

Dijo que presentaron los ajustes a las observaciones del TSE, mismo que están cumpliendo con los requerimientos y que no debería haber otras observaciones. “Más bien le pedimos al TSE que se ponga la mano al pecho, que piense fríamente para poder acompañar el congreso que estamos realizando el 3, 4 y 5 de mayo, porque habrá mayor cantidad de participación”.

Las declaraciones del dirigente arcista se dan luego que el TSE notificó al Pacto de Unidad que tiene dos días para enmendar cuatro observaciones a la convocatoria para el congreso del MAS-IPSP, que se realizará en la ciudad de El Alto, donde se elegirá a la nueva directiva nacional.