El dengue se cobra la vida de una niña de 6 años; víctimas mortales se elevan a 8 en la Llajta

Fuente: Opinión

Una niña de 6 años de edad, procedente del municipio de Villa Tunari, perdió su batalla contra el dengue en Cochabamba luego de permanecer 18 días internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Niño.

Con este lamentable deceso a consecuencia de una falla hepática aguda, registrado el sábado pasado, Cochabamba suma el octavo deceso por esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

La información fue confirmada a los medios de comunicación por parte del director del hospital del Niño, Raúl Copana, quien precisó que, durante todos los días de su internación la niña presentó una “evolución compleja”.Al momento, existen tres niños internados con dengue en este nosocomio.

“El hospital ha utilizado todos sus recursos disponibles; sin embargo, no existe un tratamiento para la falla hepática más que el trasplante hepático que no existe en el país. La niña no tenia (patología de base), era una niña sana que ha adquirido el dengue. Lamentablemente, este ha ido avanzando lesionando el hígado de forma fulminante”, indicó Copana.

NIÑO DE 11 AÑOS

El deceso de la niña ocurre a cinco días del conocerse del fallecimiento de otro niño de 11 años de edad, quien también perdió la vida producto del dengue en Cochabamba.

Preliminarmente, se conoce que el niño, procedente de la zona sur de la ciudad, estuvo internado por cuatro o cinco días en una clínica particular.

Copana llamó a los padres de familia a estar atentos y acudir a un centro de salud con prontitud en cuanto identifiquen síntomas en los más pequeños.

MÁS DE 3 MIL CASOS

Se conoce que el fin de semana pasado, el hospital Viedma registró el ingreso de tres personas procedentes de los municipios de Mizque, Cercado y Sacaba con dengue.

Entre tanto, hasta el 24 de abril, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) registró 3.574 casos de dengue en 19 municipios de la Llajta.

Del total, el 38% de los casos positivos se encuentra en Cochabamba, epicentro de la enfermedad. En segundo lugar, le siguen los municipios del Trópico.