La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió a Dina Chuquimia que el nombramiento de Gustavo Ávila en su lugar goza de presunción de constitucionalidad.

La información fue confirmada por el secretario de Cámara del TSE, Luis Fernando Arteaga, quien le hizo saber a la otrora vocal la decisión de la Sala Plena respecto de su reclamo.

A través de una carta, el funcionario aclaró que la decisión del TSE su sujeta en el Decreto Presidencial 5141, de 3 de abril de 2024, publicado en la Gaceta Oficial.

Ávila “goza de la presunción de constitucionalidad que le otorga el artículo 5 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional», señala la carta.

El 4 de abril, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, posesionó de manera sorpresiva a Ávila como vocal del TSE, en representación del Órgano Ejecutivo y en reemplazo de Chuquimia.

Reclamos

El lunes, Chuquimia remitió una carta pública al presidente Luis Arce, en la que le comentó que no se cumplieron las condiciones para su destitución, de acuerdo a la Ley 018, del Órgano Electoral.

Dicha ley señala que la destitución del vocal se dará por tres motivos: cumplimiento de los seis años de mandato, presentación de renuncia oficial e incapacidad absoluta. Chuquimia argumentó que no ocurrió ninguno de los casos en su destitución.

Este miércoles, en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Chuquimia negó referirse a sí misma como “exvocal”. “Todavía no tengo la certeza de ser exvocal. Nunca he sido destituida y nunca he presentado mi renuncia (…). Sigo siendo vocal y no voy a renunciar a mis derechos”, insistió.

TSE

El TSE, más allá de la respuesta, compartió una publicación en sus redes sociales en las que se ve a Ávila sentado en Sala Plena del TSE junto con otros vocales y el presidente de dicho órgano, Óscar Hassenteufel.

En la publicación, remarca que fue la primera sesión de Ávila en la que “se trataron temas del ámbito electoral, jurisdiccional y administrativo”. Además, en esa sesión el nuevo vocal presentó el decreto presidencial con que el que se lo designó en sus funciones.

En su respuesta, el TSE no aclara las dudas de Chuquimia sobre su destitución. Sin embargo, le sugiere que se dirija directamente al Órgano Ejecutivo para cuestionar las causas de la designación del nuevo vocal.