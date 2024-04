Estallan disturbios tras el ataque a un sacerdote y varios feligreses en Australia

Riot police were sent to disperse the angry crowd in Sydney, Australia after a priest was stabbed. pic.twitter.com/FGLQGZfE5E https://t.co/D0YdiPwxkk

También se reportó que una multitud se reunió en el hospital donde llevaron a los cuatro heridos, incluido el obispo Mar Mari Emmanuel, para recibir tratamiento. El nosocomio tuvo que ser acordonado por las autoridades. El subcomisionado interino de la Policía de Nueva Gales del Sur, Andrew Holland, declaró que los manifestantes habían «irrumpido en varias casas para conseguir armas y arrojarlas» a los oficiales.

«Han arrojado armas y objetos contra la propia iglesia. Obviamente eran personas las que querían tener acceso» al presunto atacante, agregó. Por último, las autoridades indicaron que estaban «trabajando para restablecer el orden» luego del enfrentamiento, y señalaron que continuarán vigilando los lugares de culto durante toda la noche.

The Police Public Order and Riot Squad try to manage agitated parishioners at the Western Sydney Church where Bishop Mari Mari and three others were stabbed during a church service.

