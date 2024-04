El First Global Bolivia es la competencia de robótica más grande del país, para encontrar a los jóvenes sobresalientes amantes de la ciencia y tecnología que representarán a Bolivia a escala internacional. Este año, el torneo mundial será en Atenas, Grecia.

Todo listo para encontrar al equipo de adolescentes que representarán a Bolivia en el torneo mundial de robótica, en Grecia. Este lunes, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) presentó oficialmente el Torneo Nacional de Robótica First Bolivia 2024, rumbo a Atenas.

Este concurso está dirigido a adolescentes de entre 14 y 18 años del territorio nacional. Los ganadores, que demuestren sus habilidades en tecnología y robótica, serán seleccionados para representar a Bolivia en el torneo mundial.

First Global Challenge es una competencia internacional de robótica, en la que participan países de todo el mundo y se celebra cada año en una nación diferente. Esta gestión, la sede de la olimpiada será el país que dio a luz a Platón, Sócrates y Aristóteles: Grecia. Se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre, en Atenas.

ROBÓTICA

El acto central de presentación del torneo se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio Quemado. Contó con la presencia del director general ejecutivo de la AGETIC, Vladimir Terán; el representante de First Global Bolivia, Said Pérez; la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón; e integrantes del equipo ganador de First Global Bolivia 2023.

Con este evento comienza la primera fase del First Global Bolivia, la etapa de inscripción, dirigida a jóvenes de secundaria interesados en áreas relacionadas a ciencia y tecnología. Los postulantes pueden inscribirse en la página: www.agetic.gob.bo. La convocatoria del torneo nacional se presentará la siguiente semana.

En 2022, por primera vez, el Gobierno se involucró y apoyó a Bolivia en su participación en el torneo. Ese mismo año, la delegación boliviana consiguió el cuarto lugar entre los 196 países participantes del torneo en Ginebra, Suiza. El equipo estuvo conformado por cuatro mujeres y un varón, todos pertenecientes a áreas rurales del país, informó la AGETIC.

En la misma línea, en 2023, Bolivia tuvo un logro histórico en el torneo, en Singapur, pues entre los 191 países participantes logró entrar al podio con un valioso tercer lugar. Este torneo es mucho más que solo robots. Reúne a jóvenes de diversos orígenes, culturas y experiencias para impulsarlos a convertirse en líderes que generen cambios a través de su pasión por la ciencia y la tecnología, destaca la página web del torneo.