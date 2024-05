Una ucraniana de 98 años caminó 10 kilómetros bajo las bombas huyendo de los rusos: “Es peor que la Segunda Guerra Mundial”

Lidia Stepanivna contó que escapó todo el día, sin comida ni agua, cayéndose exhausta varias veces. “Me he quedado sin nada. Pero salí por mi propio pie y aún me queda Ucrania”.

Una ucraniana de 98 años caminó 10 km bajo los bombardeos para escapar de los rusos

Fuente: Infobae

Una mujer ucraniana de 98 años dijo que caminó 10 km bajo los bombardeos, sosteniéndose con palos y durmiendo en el suelo, saliendo de Ocheretyne, en Donetsk, ahora ocupada por Rusia, e intentando llegar a zonas controladas por Kiev.

Se agarró a un bastón y a un palo y “a su carácter”, según sus palabras, hasta que fue localizada por soldados ucranianos

En un video publicado por la policía ucraniana en las redes sociales el lunes, la mujer, identificada como Lidia Stepanivna, dijo que caminó todo el día, sin comida ni agua, cayéndose exhausta varias veces.

Se agarró a un bastón y a un palo y “a su carácter”, según sus palabras, hasta que fue localizada por soldados ucranianos.

“Estaba caminando”, dijo. “Algo me empujó. Me tumbé, me quedé dormida, luego me desperté, apenas podía ponerme de pie. Pero seguí caminando, lentamente”.

“Me he quedado sin nada. Pero salí por mi propio pie y aún me queda Ucrania”

“Sobreviví a esa guerra (la Segunda Guerra Mundial), y estoy sobreviviendo a esta guerra”, dijo Stepanivna en el vídeo, que la muestra sentada en una cama en un refugio, vestida con un abrigo de gran tamaño y un pañuelo atado en la cabeza, con un palo de madera todavía en la mano.

“Me he quedado sin nada. Pero salí por mi propio pie y aún me queda Ucrania”, agregó.

Según ella, su ciudad no sufrió nada parecido durante la Segunda Guerra Mundial

Según ella, su ciudad no sufrió nada parecido durante la Segunda Guerra Mundial.

“Aquella guerra fue diferente. Yo también la vi. No se quemó ninguna casa. Ahora las casas arden”, dijo.

“Las cosas se pusieron patas arriba allí”, dijo. “Es horrible lo que está pasando”

Su casa quedó destruida y sus familiares heridos, según relató en el video.

“Las cosas se pusieron patas arriba allí”, dijo. “Es horrible lo que está pasando”.

“Me desperté, estaban bombardeando. Era horrible. ¿Cómo se podía dormir? Mi nuera dijo: ‘Debemos irnos’. Le dije: ’Hija, deberíamos habernos ido antes’”.

El Ministerio del Interior ucraniano informó en un comunicado publicado en su página web de que los militares ucranianos descubrieron a la mujer por la noche y la entregaron a la policía, que la llevó a un refugio para evacuados. No estaba claro cuándo fue descubierta la mujer.

Al final del video, se va al policía diciendo a la mujer que sus familiares se encontraban bien y que su nieta la iría a buscar al día siguiente.

“Me desperté, estaban bombardeando. Era horrible. ¿Cómo se podía dormir? Mi nuera dijo: ‘Debemos irnos’. Le dije: ’Hija, deberíamos habernos ido antes’»

La guerra, ya en su tercer año y sin final a la vista, ha matado a miles de personas, ha convertido ciudades y pueblos ucranianos en escombros y ha desplazado a millones de personas.

Al menos una persona murió y nueve fueron heridas el martes durante los ataques rusos contra Kharkiv. Los ferrocarriles ucranianos denuncian un ataque “dirigido” contra su red.

Rusia intensificó recientemente sus ataques contra los ferrocarriles ucranianos, esenciales para el comercio, el transporte de civiles y el suministro militar.

El gobernador regional, Oleg Synegobov, informó que las fuerzas rusas habían atacado Járkov, una ciudad en el noreste de Ucrania, con “bombas aéreas dirigidas”.

Un civil resultó muerto, dijo, actualizando a la baja el balance inicial de dos muertos. El número de heridos aumentó a nueve, precisó más tarde.

La compañía de ferrocarriles, Ukrzaliznitsia, indicó que el fallecido y uno de los heridos eran sus empleados.

“Se trata de un nuevo ataque dirigido por el enemigo contra la infraestructura ferroviaria civil”, denunció en un comunicado.

Al atacar las vías férreas, Rusia intenta “paralizar” los suministros militares, en particular de material occidental, con vistas a una nueva ofensiva, había declarado el viernes un alto responsable de seguridad ucraniano.

Ucrania ve cómo se acumulan las dificultades en el frente en los últimos meses y teme que Moscú lance una ofensiva importante en las próximas semanas.

La infraestructura ferroviaria es especialmente vital en Ucrania, ya que desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, todo el tráfico aéreo civil quedó paralizado.

(Con información de AFP)